Con el estreno de la nueva temporada de «Emily in Paris» el próximo 15 de agosto, The Peninsula Hotels nos invita a explorar París con una guía que refleja el estilo sofisticado y vibrante de Emily Cooper.

Desde las calles bohemias de Montmartre hasta las boutiques de lujo del Distrito 16, esta ruta garantiza una experiencia parisina única, repleta de elegancia y encanto, muy al estilo de la protagonista de la serie.

Rue de Buci se presenta como una parada imprescindible en el distrito 6, conocida por su vibrante vida gastronómica y cultural. Restaurantes como Atlas ofrecen platillos como steak tartar y ostras, acompañados de una selecta carta de vinos. No muy lejos, Freddy’s sorprende con tapas franco-japonesas, mientras que el Bar de Marché es ideal para disfrutar de una bebida en su concurrida terraza.

El Mur des Je T’aime, un muro decorado con el mensaje «te amo» en más de 250 idiomas, es otro de los rincones románticos que París ofrece. Ubicado en la plaza des Abbesses de Montmartre, este lugar promete ser un punto destacado para los enamorados y los admiradores de la cultura.

La Place du Tertre es conocida por su ambiente artístico, donde pintores y retratistas trabajan al aire libre. Situada en Montmartre, esta plaza es famosa por sus cafés y por su aire bohemio que nos transporta a la época del Impresionismo.

Por otro lado, la Place de l’Estrapade en el Barrio Latino, ha ganado notoriedad gracias a «Emily in Paris». Es aquí donde se encuentran lugares emblemáticos como la Boulangerie Moderne y el restaurante Terra Nera, que ofrecen una experiencia culinaria auténtica y encantadora.

El Jardin du Luxembourg y el majestuoso Panthéon también están a corta distancia, ofreciendo espacios de serenidad y cultura. Estos sitios son ideales para pasear y disfrutar de la historia y la belleza de París.

The Peninsula Paris

Para los entusiastas de la moda, la Rue de Passy en el Distrito 16 es una cita obligada. Boutiques de alta costura y lugares históricos como la Maison de Balzac enriquecen esta área con un ambiente exclusivo y sofisticado.

Además, Le Parc de Bagatelle y los Palais de Tokyo y Galliera complementan la oferta cultural y estética, ofreciendo desde jardines impresionantes hasta museos de arte y moda.

The Peninsula Paris se posiciona como un espacio para el lujo y el confort, con experiencias gastronómicas de alta calidad y un spa que promete ser un refugio de tranquilidad y rejuvenecimiento. Desde habitaciones espaciosas y lujosamente decoradas hasta recorridos privados por los iconos de París, este hotel garantiza una estancia inolvidable.

Este icónico hotel, conocido como el «pequeño Versalles», tiene 200 habitaciones, incluidas 93 suites, ofrece algunas de las habitaciones más espaciosas de París, diseñadas para ofrecer el máximo confort y sofisticación.

Esta guía de The Peninsula Hotels no solo promueve un viaje lleno de descubrimientos y placeres, sino que también refleja la elegancia y el encanto que «Emily in Paris» ha popularizado. Sumérgete en esta experiencia única y déjate llevar por el corazón cultural y vibrante de la Ciudad de la Luz, al mejor estilo de Emily Cooper.

