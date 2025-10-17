¡Espectaculares Catrinas! En el Hotel Marquis Reforma inauguran el Día de Muertos

El Hotel Marquis Reforma dio inicio a la temporada de Día de Muertos 2025 con una exhibición monumental creada por el artista César Menchaca, uno de los máximos exponentes del arte huichol contemporáneo. La exposición, titulada «Inspiración de vida«, rinde homenaje a figuras icónicas del deporte y celebra las tradiciones mexicanas desde una perspectiva artística y cultural.

César Menchaca, Angie Villalobos y Nathalie Desplas Amada Díaz, la Catrina Miguel Huerta, Manuel Negrete, Angie Villalobos, La Catrina y Fernando Schwartz Juan Carlos Álvarez, Angie Villalobos, Ilse Ham y Carlos Flores Jaime Díaz, Angélica Villalobos y Carlos Flores Miguel Huerta, Scarlett Alemán, Angie Villalobos, La Catrina, Daniela Estupiñán, Miriam Castillo y Alberto Corona

Inspiración de vida: arte, cultura y deporte

Durante la ceremonia inaugural, Angie Villalobos, gerente general de la propiedad, destacó que este año el tema central de la muestra es el deporte, como símbolo de perseverancia, pasión y legado. La exposición presenta esculturas monumentales que retratan a grandes figuras como Ayrton Senna, Beto Ávila, Baby Ruth y El Pibe, todas elaboradas con materiales reciclados y técnicas artesanales.

El artista César Menchaca explicó que su obra busca conectar el arte con la identidad nacional y el esfuerzo humano. “El arte refleja lo que vivimos. Hoy, los materiales reciclados y la sostenibilidad forman parte de la conversación, y el arte también debe testificarlo”, señaló.

Las piezas que conforman Inspiración de vida están elaboradas por equipos de artesanos de comunidades indígenas y mestizas, quienes, a través de la aplicación de chaquiras y resinas, logran un trabajo minucioso que representa la unión de tradición y modernidad.

Michael Dennis, Angie Villalobos y Leigh Dennis Miguel Huerta, Scarlett Alemán, Angie Villalobos, La Catrina, Daniela Estupiñán, Miriam Castillo y Alberto Corona

Un homenaje a las tradiciones mexicanas

El evento contó con la presencia de la Catrina de México, Amada Díaz, quien lució un vestuario artesanal alusivo a la festividad. Además, la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas, reconoció la aportación del hotel y del artista en la promoción cultural del país. “México se llena de color, aromas y tradiciones durante esta temporada. Exposiciones como esta fortalecen la identidad y muestran al mundo nuestra diversidad cultural”, afirmó.

La muestra, ubicada en las instalaciones del Hotel Marquis Reforma, se suma a las celebraciones que transforman la Avenida Paseo de la Reforma durante el otoño, con desfiles de catrinas, alebrijes y ofrendas. El hotel busca posicionarse como un espacio donde convergen la hospitalidad, el arte y la gastronomía.

Arte, hospitalidad y celebración

Además de la exposición, el hotel ofrecerá una propuesta gastronómica inspirada en las tradiciones del Día de Muertos, con platillos típicos y maridajes seleccionados por su sommelier ejecutivo.

Con Inspiración de vida, el Hotel Marquis Reforma reafirma su compromiso con la difusión del arte mexicano y las tradiciones que dan identidad al país, celebrando la vida a través del color, la memoria y la creatividad artesanal.