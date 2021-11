Terramaris Operadora y Royal Caribbean nos invitan al cine

Comparte este contenido











Terramaris Operadora y Royal Caribbean realizaron una muy diferente capacitación en… ¡el cine! Así es, Lilia Riquelme, líder de esta compañía, mencionó -emocionada- que se trata de uno de los primeros eventos que hacen, y para salir de la rutina y de los clásicos desayunos, eligieron esta actividad bajo la temática “The Royal Comeback” La Premier.

“Volvemos a las reuniones presenciales, así como Royal Caribbean ha retomado los mares, nosotros volvemos con todo. Estamos listos para apoyarlos en lo que necesiten”, mencionó Riquelme.

En esta noche, se encontraba presente también Miguel Medina, ejecutivo de Ventas de la naviera, quien detalló los diversos paquetes que manejan, las ofertas que están disponibles y los barcos que ya están operando, con itinerarios divertidos que son muy atractivos para los mexicanos. Remarcó que están operando con cuatro pilares fundamentales…

Aire 100 % filtrado

Normas de limpieza de grado médico

Mejora de instalaciones y atención experta

Regreso a casa seguro y oportuno en cualquier escenario

Además, abundó en los requisitos que están pidiendo a todos sus huéspedes, los cuales contemplan, certificado de vacunación a todos los viajeros mayores de 12 años, ya sea impreso, en código QR o los talones. Se aceptan las fórmulas aprobadas por la FDA y la OMS, como Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac y Johnson&Johnson. Incluso, algunas combinaciones, las cuales deberás consultar aquí.

“Hoy en día tenemos 19 barcos navegando, con paseos únicos, después de estar casi 15 meses parados. Todos tienen experiencias perfectas para ofrecer a sus clientes. Es momento de volver al mar”, mencionó Medina.

Adicionalmente, se requerirá que todos los mayores de 12 años presenten una prueba con resultado negativo con vigencia de 48 horas antes de zarpar. Y ojo, los pequeños de dos a 11 años se harán otro test antes de abordar y otra al desembarcar si se trata de un recorrido de más de cinco noches.

Es importante mencionar que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio para todos, incluyendo infantes mayores de 24 meses. Es forzosos portarlo en áreas internas, como elevadores, pasillos, escaleras, puertos o si el destino lo tiene como obligatorio. No es necesario usarlo en piscinas ni en Perfect Day at CocoCay.

Debes saber que los restaurantes son desinfectados perfectamente, y en los buffets será la tripulación quien sirva directamente. Ojo, se recomienda encarecidamente reservar con anticipación por medio de la app de Royal Caribbean.

En cuanto a salidas, Medina señaló que tienen barcos desde la costa Este de Estados Unidos: Miami, Fort Lauderdale y Orlando (Puerto Cañaveral). Por ejemplo, en diciembre parten Grandeur of the Seas de Barbados, Brilliance of the Seas de Tampa y Enchantment de Baltimore, Maryland.

En 2022 vuelven con todo el lujo y la diversión Vision of the Seas de Florida en enero. Voyager of the Seas con puerto aún por definir, Radiance of the Seas navegando por Canadá y Alaska en abril. Y Rhapsody of the Seas surcará las aguas de Italia y Grecia en mayo. Además, presentó el nuevo Odyssey of the Seas, que está listo para zarpar.

Posteriormente, con refresco y palomitas, disfrutamos de la película Chernobyl.