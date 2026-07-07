¡Toma nota! Norwegian Cruise Line anuncia descuentos en cruceros para este verano

Norwegian Cruise Line lanzó una promoción para quienes buscan planear una escapada de verano en crucero. La compañía ofrece 50 % de descuento en todos sus viajes, niños gratis en salidas seleccionadas, una opción pensada para familias que desean salir durante las vacaciones escolares.

La oferta aplica en itinerarios desde 15 puertos de Estados Unidos continental y Canadá. Entre los destinos disponibles se encuentran el Caribe, Bahamas, Bermudas y Alaska, con rutas flexibles para itinerarios cortos o vacaciones de una semana.

¿Qué incluye la promoción de Norwegian Cruise Line?

Además del 50 % de descuento, los huéspedes pueden acceder al programa Free at Sea, con el cual pueden sumar beneficios como barra libre ilimitada, restaurantes de especialidades, excursiones en tierra y Wi-Fi. De acuerdo con la naviera, este paquete puede representar ahorros potenciales de más de $2 mil dólares en servicios a bordo.

Marc Kazlauskas, presidente de Norwegian Cruise Line, señaló que el verano es una temporada ideal para que las familias se reconecten, descansen y exploren nuevos lugares.

Cruceros al Caribe y Bahamas desde Florida

De junio a septiembre de 2026, cuatro navíos de Norwegian Cruise Line navegarán hacia el Caribe y Bahamas desde Miami y Port Canaveral, cerca de Orlando. Los itinerarios serán de tres, cuatro y siete días, lo que permite elegir entre una escapada de fin de semana o una ruta más completa por varias islas.

Entre las escalas previstas están Great Stirrup Cay, la isla privada de Norwegian en Bahamas; Cozumel, en México; St. Thomas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos; Tortola, en las Islas Vírgenes Británicas, y Falmouth, en Jamaica.

Una de las opciones destacadas será el Norwegian Luna, el más nuevo de NCL, con cruceros de siete días desde Miami hacia el Caribe Oriental. Esta embarcación cuenta con Aqua Slidecoaster, una atracción que combina tobogán acuático y montaña rusa, además de restaurantes, bares, camarotes amplios y entretenimiento nocturno.

Great Stirrup Cay suma nuevas experiencias

Los viajeros que visiten Great Stirrup Cay encontrarán una isla renovada con más alternativas para familias y adultos. Entre las novedades ya disponibles están Great Life Lagoon, una zona de piscinas con bares dentro del agua, Splash Harbor para niños y Vibe Shore Club, un espacio solo para adultos con asientos frente al mar y bar privado.

El 4 de septiembre de 2026 abrirá Great Tides Waterpark, un parque acuático con 19 toboganes, saltos desde acantilados, Splash Cay y Wandering River.

Norwegian Cruise Line busca facilitar la planeación de vacaciones de verano con descuentos, rutas cercanas y experiencias pensadas para distintos estilos de viaje.

Para información, en México puedes llamar a Corpomar.com.mx