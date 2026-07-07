El nuevo hub de Carnival

Carnival Corporation transforma el mapa de cruceros en el Caribe al completar, antes de lo previsto, la ambiciosa ampliación del muelle de Celebration Key en las Bahamas.

Esta megaestructura marítima duplica la capacidad del destino, abriendo las puertas a 700 mil viajeros ansiosos por descubrir un paraíso de playas blancas, lagunas de agua dulce gigantescas; generando un impacto económico sin precedentes en la región.

La expansión de un paraíso

El negocio de los cruceros en el Caribe acelera su ritmo con este movimiento estratégico que redefine las operaciones de Carnival Corporation. Lo que comenzó como una infraestructura de dos atracaderos ahora evoluciona para recibir a cuatro colosos del mar de forma simultánea. Esta ampliación se traduce en un incremento de aproximadamente 200 escalas anuales, permitiendo inyectar un flujo constante de pasajeros al corazón de las Bahamas.

Un muelle diseñado para crecer

El impacto de esta obra va mucho más allá de la comodidad náutica; se trata de un motor financiero respaldado por proyecciones macroeconómicas de alto nivel. De acuerdo, con un riguroso estudio de impacto desarrollado por Tourism Economics, perteneciente a Oxford Economics, la expansión de este sitio privado generará beneficios históricos durante las próximas dos décadas:

Más de 2 mil 500 empleos directos creados de forma exclusiva para la comunidad bahameña.

$3 mil 200 millones de dólares en ingresos adicionales para el gobierno de las Bahamas.

$9 mil 700 millones de dólares de contribución directa al Producto Interno Bruto local.

Un total de 20 barcos de Carnaval Cruises Line, operando desde 10 puertos base en Estados Unidos, tienen este lugar en su itinerario. Además, la rotación se incrementará a finales de año para sumar a marcas hermanas como Princess Cruises y AIDA, transformando a Celebration Key en uno de los pilares de Paradise Collection.

Cinco mundos por descubrir

¿Qué encuentras al desembarcar en Celebration Key?