Kui Buri: el mejor lugar de Tailandia para ver elefantes y gaures en libertad

En Tailandia, los elefantes no solo son símbolo de fuerza y buena fortuna: también se les considera seres sagrados. Aquí es posible tener un encuentro cercano y respetuoso con ellos, en plena naturaleza. En INVERTOUR te contamos dónde puedes verlos de cerca y crear una conexión inolvidable.

Se trata del Parque Nacional Kui Buri, considerado el mejor sitio del país para avistar elefantes en libertad. También brinda la posibilidad de observar gaures, a veces en grandes manadas. Estos animales son la especie de ganado más grande del mundo y el cuarto mamífero terrestre de mayor tamaño.

Durante los recorridos se pueden ver ciervos sambar, bantengs y jabalíes, entre otras especies que habitan esta reserva. Además, tendrás la oportunidad de conocer su hábitat, la vida silvestre y la historia del lugar.

Ten en cuenta que no se permiten actividades de senderismo, solo breves caminatas guiadas hacia las zonas de observación. El safari se realiza únicamente en vehículos autorizados.

En esta experiencia recorrerás los límites del bosque y cruzarás áreas de pastizales, reconocidas como el hábitat principal de los elefantes. Con algo de suerte, también podrás avistar gaures, o incluso a ambas especies compartiendo el mismo entorno.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

El Parque Nacional Kui Buri se encuentra a aproximadamente 1.5 horas en coche de Hua Hin y a casi 4 horas de Bangkok y está abierto todo el año.

Si planeas participar en esta aventura, es importante llevar:

Ropa impermeable

Repelente de insectos

Bloqueador solar

Y un sombrero o gorra

La entrada cuesta ฿3,500 baht tailandeses ($2,003.82 pesos mexicanos) por persona e incluye guía de habla inglesa y agua potable.

No pierdas la oportunidad de vivir una aventura única, donde naturaleza y cultura se unen para regalarte momentos inolvidables en familia o con amigos.