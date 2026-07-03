¡Sin escalas! American Airlines tendrá nuevo servicio a Tokio, Japón

American Airlines ampliará su red internacional con un nuevo vuelo sin escalas entre Chicago y Tokio. A partir de la próxima primavera, la aerolínea conectará el Aeropuerto Internacional O’Hare (ORD) con el Aeropuerto Internacional Narita (NRT), en colaboración con Japan Airlines, lo que ofrecerá una nueva alternativa para quienes planean viajar a la nación nipona.

La nueva ruta facilitará el acceso a uno de los destinos más visitados de Asia. Tokio atrae a viajeros interesados en recorrer sitios como el Monte Fuji, conocer la temporada de floración de los cerezos o disfrutar de su reconocida gastronomía. Además, el vuelo permitirá conexiones hacia otros países de la región.

El anuncio se realizó en el Salón de las Banderas de la Terminal 3 de O’Hare, donde el director Ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, destacó la importancia de esta incorporación para fortalecer el centro de operaciones de la compañía en Chicago.

American Airlines reforzará su conexión con Asia

La nueva ruta forma parte del trato comercial entre American Airlines y Japan Airlines para mejorar la conectividad entre Norteamérica y Asia Oriental.

Desde Tokio-Narita, los pasajeros podrán conectar con ciudades como Bangkok, Singapur, Taipéi y Ciudad Ho Chi Minh, entre otros sitios de la red de Japan Airlines. Los integrantes del programa AAdvantage también podrán acumular millas y puntos de fidelidad al viajar con la aerolínea japonesa, además de acceder a beneficios como salas VIP y mayor franquicia de equipaje, de acuerdo con su nivel de membresía.

El servicio operará diariamente durante todo el año con un Boeing 787-9 equipado con 30 asientos Flagship Business y 21 asientos Premium Economy.

Más rutas y nuevas inversiones en Chicago

Además del nuevo vuelo a Japón, American Airlines incorporará dos destinos nacionales desde Chicago: Charlottesville, Virginia, a partir de noviembre, y Ontario, California, desde diciembre. Estas ciudades se suman a una red de más de 150 dentro de Estados Unidos.

La compañía también continúa con inversiones en O’Hare para mejorar la experiencia de viaje. Entre los proyectos destacan un nuevo salón Admirals Club de más de 10 mil pies cuadrados, la expansión de productos premium y la incorporación de los asientos Flagship Suite en vuelos seleccionados.

Los boletos para el nuevo servicio entre Chicago y Tokio estarán disponibles en el sitio web de American Airlines y en su aplicación móvil.

Con esta incorporación, la aerolínea fortalece su presencia internacional y ofrece una opción directa para quienes desean descubrir Japón o conectar con otros destinos de Asia desde uno de los principales aeropuertos de Estados Unidos.