Iberia presenta un avión tematizado de Disneyland París

Iberia presentó un avión Airbus A320neo tematizado con personajes de Disneyland París, como parte de una colaboración que conecta la experiencia de viaje con una de las principales novedades del destino europeo. La aeronave fue vinilada con Olaf, de World of Frozen, y Buzz Lightyear, de Worlds of Pixar.

La iniciativa acompaña la nueva etapa de Disney Adventure World, el segundo parque de Disneyland París, que fue reimaginado como parte de una expansión que duplicó su superficie e incorporó nuevas atracciones, espectáculos y áreas inmersivas.

¿Qué hay de nuevo en Disneyland París?

Disney Adventure World inició una etapa encabezada por World of Frozen, un espacio inspirado en el reino de Arendelle. Esta zona permite a los visitantes entrar al universo de Elsa y Anna mediante escenarios recreados, como la Montaña del Norte, de 36 metros de altura.

Entre las novedades también destaca Frozen Ever After, una atracción familiar pensada para quienes desean tener una vivencia ligada a la historia de Frozen.

El parque sumó además un lago central que funcionará como escenario del espectáculo nocturno Disney Cascade of Lights. Esta producción combina drones, fuego, fuentes, pantallas de agua, proyecciones y efectos pirotécnicos.

La transformación busca acercar a los visitantes a mundos inspirados en Disney, Pixar Animation Studios y Marvel, con experiencias para distintas edades.

Iberia celebra su ruta Madrid-París

La presentación del avión tematizado también coincide con el aniversario de la ruta de Iberia entre Madrid y París.

El primer vuelo de la compañía hacia la capital francesa despegó el 1 de julio de 1949. Aquella operación, identificada como IB162, salió de Madrid a las 10:30 horas en un Douglas DC-4 Skymaster, llegó a París a las 14:15 horas y después continuó hacia Londres-Heathrow.

Hoy, Iberia opera hasta 11 vuelos diarios entre Madrid y París con aviones Airbus A320neo, con capacidad para 186 pasajeros. La cifra contrasta con los 66 pasajeros que podían viajar en la primera operación hacia París.

Con este avión tematizado, Iberia suma una experiencia visual para los viajeros y refuerza la conexión entre España, Francia y Disneyland París, uno de los destinos turísticos más visitados de Europa.