American Airlines impulsa $70 mil millones de dólares al año, desde DFW

American Airlines genera un impacto económico anual cercano a $70 mil millones de dólares en el norte de Texas a través de su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW), de acuerdo con un análisis del Centro para la Innovación de la Cadena de Suministro de la Universidad Cristiana de Texas.

El estudio también estima que la actividad relacionada con la aerolínea sostiene alrededor de 350 mil empleos en la región. El dato muestra el peso que tiene la conectividad aérea no solo para los viajeros, sino para empresas, inversiones y cadenas de suministro.

Desde este aeropuerto atiende a más de 69 millones de pasajeros al año y ofrece acceso a 230 destinos en 30 países.

La compañía emplea a más de 37 mil personas en DFW y representa alrededor del 82 % del tráfico comercial de pasajeros del aeropuerto. Además, opera en 23 aeropuertos de Texas, más que cualquier otra línea aérea comercial.

El informe señala que esta escala permite dar una cantidad de rutas y frecuencias superior a la que podría sostener únicamente la demanda local. Esto facilita que empresas del norte de Texas tengan acceso a más mercados y clientes internacionales.

La conectividad también influye en la atracción de talento y en las decisiones de ubicación de compañías.

¿Cómo influye American Airlines en la economía de Dallas-Fort Worth?

Según el análisis, la red de American Airlines se ha convertido en un factor que fortalece la competitividad regional.

Dallas-Fort Worth ha recibido más de 100 reubicaciones de sedes corporativas desde 2018, una cifra que coloca a la zona entre las áreas metropolitanas de Estados Unidos con mayor movimiento empresarial de este tipo.

El estudio relaciona parte de esta capacidad de atracción con la facilidad para conectar la región con ciudades de Estados Unidos y otros países.

En las últimas cinco décadas, la población del área Dallas-Fort Worth pasó de aproximadamente 2.4 millones de habitantes a más de 8.5 millones.

DFW prepara una expansión de casi $4 mil millones de dólares

El crecimiento de la operación todavía tiene margen para continuar. American Airlines y el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth presentaron planes para una expansión de casi $4 mil millones de dólares en la Terminal F.

El proyecto contempla duplicar el número de puertas previstas, ampliar las instalaciones internacionales y agregar capacidad para atender el crecimiento de pasajeros.

También están previstas mejoras de infraestructura en las Terminales A y C.

Robert Isom, CEO de American Airlines, señaló que el valor del centro de operaciones va más allá del aeropuerto, ya que la red contribuye a atraer inversiones y apoyar la creación de empleo en la región.

Con estas inversiones, DFW busca reforzar su papel como punto de conexión entre Estados Unidos y otros mercados. Para American Airlines, mantener y ampliar este centro significa sostener una red que influye tanto en la experiencia de viaje como en el desarrollo económico del norte de Texas.