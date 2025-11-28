Silvina García Fillol se despide de México y da la bienvenida a Diana Olivares

Texto: Bibiana Saucedo

Con un conmovedor mensaje, Silvina García Fillol se despidió de México, ante la industria turística: clientes, proveedores y amigos, para enfrentar un cargo más en su vida profesional, ahora como nueva directora de Canales Comerciales LATAM de Universal Assistance en Argentina, tras permanecer en nuestro país, tres años y medio de gran éxito. Ella llegó y arrasó.

“Mi vida siempre me impulsó a ir por más, y eso no es muy común y estoy súper agradecida, -si alguien por favor graba esto- que se lo enseñe a mi marido, a quien en primera instancia, le doy gracias por su apoyo, no dejé que viniese, porque si lo tenía aquí enfrente, me iba a quebrar, y cómo decimos en Argentina, ‘se la re bancó’ “, dijo Silvina, mientras quizá se asomaba una lágrima en sus ojos.

Y, agregó: “Después quiero agradecer a mi compañera de vida, Lourdes Croskey, que definitivamente nada hubiese podido hacer sin ella a mi lado. Ella me enseñó la cultura de México, me guió hacia ustedes, los mejores actores del medio, se ocupó de mí personalmente, y eso nunca lo olvidaré, me ayudó desde comprar la cuchara, hasta el arreglo de mi casa. Además es muy divertida, gracias Lourdes, de corazón”.

Dijo que su otra mano fue, indudablemente Diego, quien es su consultor financiero: “Cuando él entró a la compañía, me dijeron, será tu partner business. Trabajamos de manera espectacular. Me enseñó un montón de cosas”.

Los miembros de su equipo también recibieron su agradecimiento: “Realmente hemos pasado tres años y medio maravillosos, gracias a todos. Equipazo, gente comprometida con la camiseta puesta, teñidos de azul, siguiendo mi ritmo que a veces no es fácil. Con este equipo logramos triplicar a UA en México. Hoy dejo a una empresa sana, como una de las líderes en la asistencia al viajero, y aquí es donde todos me preguntan y ¿por qué te regresas a Argentina? Algo que aprendí de este país es que debemos poner primero a la familia, y me vuelvo con ella. Cuando a mí me ofrecieron esta posición, sólo fue para establecer la compañía, posicionarla, hacerla crecer y volver. Mi hijo se quedó en Argentina, hoy tiene 23 años, y aunque es un boludo, -como decimos en Argentina- sí, pero ¡es mi boludo! aseveró emocionada. Y mi mamá acaba de cumplir 80 años, y por eso quiero volver y estar con ellos. No hay otro motivo, es así de sencillo”.

Aseguró que de México aprendió muchas cosas, «me encanta lo amable que ustedes son. Sus palabras, tuve que aprender a contestar, ‘con permiso’ cuando dicen eso, yo no sabía qué responder. Abrazan mucho, son cariñosos. Mi mamá tiene una frase que dice, que cuando uno ama o quiere a alguien, lo lleva en el corazón. Y entre el corazón y yo, no hay distancia, por eso vieron en la invitación corazones, por eso se llevarán de regalo hoy también un corazón. Este país es mi otro hijo, obviamente no lo voy a abandonar. Estoy feliz de que mi reemplazo sea mexicana y además mujer. Diana es una persona que irradia confianza y talento”.

Jenny Zapata, Silvina García Fillol, Diana Olivares, Juan José Román, Sylvia Esquivel, Magda Saldívar, Lourdes Croskey y Miguel Galicia Jaime Díaz, Diana Olivares, Alicia Mejía, José Luis Viveros y Jorge Mejía Jaime Díaz, Jorge Mejía, Alicia Mejía, José Luis Viveros y Silvina García Fillol Maryestella Muñoz, Neiyarit López, Jenny Zapata y Rubén Mora Silvina García Fillol y Mariana Pérez Miguel Galicia y Mauricio Bustamante Miguel Galicia, Luis Elizalde, Diana Olivares y Lupita Gómez Tere Hernández, Silvina García Fillol, Diana Olivares y Lourdes Croskey Diana Olivares y Miguel Galicia Martín Monterroso, Ricardo Almiron, Juan José Román, Diego Fernández y Magda Saldívar Juan José Román, Diana Olivares y Miguel Galicia Elena Silva y María Adela Alonso Sylvia Esquivel, Elizabeth Vélez, Yolanda Núñez, Vicky Olguín, Carolina Guzmán y Jorge Garay Iovana, Alejandro García Bautista, Israel Rivera y Mario Castañeda Roberto Trauwitz, Lourdes Croskey, Magda Saldívar, José Luis Viveros y Jaime Díaz Silvina García Fillol, Diana Olivares y Lourdes Croskey Lupita Gómez, Silvina García Fillol y Bárbara Karim Mary Carmen Reyna, Paco Bravo, Silvina García Fillol, Cristiano Magaldi y Alejandra del Valle José Luis Viveros, Mariana Pérez y Lourdes Croskey Adriana Muñozcano, Magda Saldívar, Alicia Mejía y Silvina García Fillol y Lourdes Croskey

Bienvenida a Diana Olivares Ella es desde ya la Country Manager México de Universal Assistance, con una trayectoria espectacular en la industria, con más de 26 años de trayectoria. Fue la primera mujer en dirigir LATAM Airlines en México y más tarde encabezar la CANAERO, han sido experiencias que la hicieron crecer y que siempre llevará con orgullo. “Quiero agradecer de todo corazón a Silvina por esta gran oportunidad, por este equipazo que me ha dejado, con la sabiduría de Lourdes Croskey a mi lado. Me siento muy honrada. Recibo con mucho orgullo y amor esta posición. Silvina creció la empresa en 300 %. Y estoy de acuerdo, me deja a Diego un gran financiero”. Destacó que los accidentes sí pasan y cuando menos se lo esperan en un viaje: “Así que es importante tener una cobertura de asistencia al viajero, tenemos 2 millones de llamadas al año, entonces sí pasan cosas, seguiremos creando conciencia. Además recuerden que somos parte del grupo Zurich a nivel global, lo que nos ha permitido hacer convenios a escala fuerte con los mejores prestadores de servicios médicos de todo el mundo. Otro de los temas que también me ha impresionado mucho de Universal Assistance es que tiene programas en Veracruz, específicamente en el marco de su iniciativa de responsabilidad social «Transforming the Future» (TtF), que apoya a comunidades locales enfocándose en el turismo sostenible, la preservación de la cultura (como la náhuatl) y el desarrollo de emprendimientos. Estos programas buscan fortalecer la economía de la región, mejorar la calidad de vida y preservar el patrimonio cultural y natural de la zona, lo cual me gusta mucho, no sólo somos una empresa de asistencia sino mucho más. Gracias Silvina, con enorme gratitud y entusiasmo lo recibo y, por lo que viene. Estoy convencida de que los próximos proyectos me permitirán seguir contribuyendo a esta industria que tanto me apasiona”, dijo Olivares profundamente emocionada. Lourdes Croskey otorga un regalo Así es, Lourdes Croskey parte fundamental de Universal Assistance, una de las mujeres también más queridas y admiradas de la industria, entregó un hermoso regalo de despedida a Silvina: Un enorme árbol de la vida de exquisita plata mexicana.

“Te quiero comentar que no sólo es el tema del corazón, tú tienes algo especial ademas de ser una profesional, la identidad azul que teníamos hace tres años no es la misma que tenemos ahora, supimos crecer, querernos, respetarnos juntas, divertirnos y hasta pelearnos. Queremos que te lleves algo muy significativo de mi equipo, este árbol de la vida, con esta leyenda: las raíces que dejas hoy en México siempre serán parte de tu historia con nosotros”… Dijo Lourdes conmovida, uniéndose en abrazo hermano.