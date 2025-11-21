Ottawa, te invita a vivir la Navidad de una forma única

Ottawa Tourism presentó a la capital canadiense como un lugar invernal ideal para disfrutar durante la temporada decembrina, ofreciendo a los visitantes mercados navideños, espectáculos de luces, el emblemático Canal Rideau para patinar y una amplia variedad de experiencias festivas.

Como parte de la presentación, se proyectó en la Cineteca Nacional de Chapultepec el cortometraje «Magic on Set», filmado completamente en Ottawa. Omar Hernández, director de XACTO, y Juan Pablo Suárez, representante del destino, dieron la bienvenida a los agentes de viajes y tour operadoras que se dieron cita a este recinto para conocer más sobre esta bella ciudad.

“Agradezco a los tour operadores. Toda la gente con la que he trabajado este año ha sido un esfuerzo diferente. La verdad es que Ottawa normalmente se visita de paso, no es un sitio que el mexicano suela elegir. Hoy, gracias a ustedes, la visión que tenemos es distinta: cada vez hay más gente, más mexicanos que lo conocen y que quieren visitarlo mucho más”, comentó Hernández.

El evento también contó con la participación de representantes de Air Canada y Destination Canada.

¿Qué ofrece Ottawa en invierno?

Juan Pablo Suárez presentó las experiencias invernales únicas que la capital del invierno canadiense da a los viajeros. Ubicada a tan solo cuatro horas y media de Toronto, la capital canadiense se convierte en una parada obligada para quienes visitan el país. «Hay muchísimas actividades que hacer en Ottawa», destacó.

Los viajeros pueden descubrir sus paisajes durante un recorrido en tren o llegar mediante los vuelos operados por Air Canada, aerolínea que conecta a Toronto y Montreal desde la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Entre las actividades para realizar en Ottawa destacó:

Mercado de Navidad: Disponible los fines de semana del 21 de noviembre al 28 de diciembre, así como los días 30 y 31 de diciembre, de 12:00 p.m. a 12:00 a.m.

Disponible los fines de semana del 21 de noviembre al 28 de diciembre, así como los días 30 y 31 de diciembre, de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. Thirsty Pedaler: Un party bike disponible del 22 de noviembre al 2 de enero. Con recorridos de 40 minutos con villancicos y karaoke para grupos de ocho a 14 personas.

Un party bike disponible del 22 de noviembre al 2 de enero. Con recorridos de 40 minutos con villancicos y karaoke para grupos de ocho a 14 personas. Luces de invierno a través de Canadá: Este espectáculo iluminará la ciudad del 8 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, formando parte de la ruta de luces a lo largo de Canadá.

Este espectáculo iluminará la ciudad del 8 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, formando parte de la ruta de luces a lo largo de Canadá. Winterlude 2026 : Un festival que se llevará a cabo del 30 de enero al 16 de febrero, en el que los visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades, como concursos de figuras de hielo, toboganes para niños y el icónico Canal Rideau, que se convierte en la pista de patinaje más grande del mundo.

: Un festival que se llevará a cabo del 30 de enero al 16 de febrero, en el que los visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades, como concursos de figuras de hielo, toboganes para niños y el icónico Canal Rideau, que se convierte en la pista de patinaje más grande del mundo. Mercado ByWard : Uno de los mercados más grandes y antiguos de Canadá, donde los visitantes pueden descubrir artesanías de todo el mundo y disfrutar del ambiente único.

: Uno de los mercados más grandes y antiguos de Canadá, donde los visitantes pueden descubrir artesanías de todo el mundo y disfrutar del ambiente único. Pistas de patinaje : Hay varias opciones gratuitas, como el Rink de los sueños, ubicado frente al ayuntamiento, así como pistas en Rideau Hall, Lansdow Park y otros caminos para patinar. Todas están completamente refrigeradas y abiertas al público.

: Hay varias opciones gratuitas, como el Rink de los sueños, ubicado frente al ayuntamiento, así como pistas en Rideau Hall, Lansdow Park y otros caminos para patinar. Todas están completamente refrigeradas y abiertas al público. Nordik Spa Nature: Considerado uno de los mejores para relajarse en Canadá, posee una amplia variedad de jacuzzis, saunas, restaurantes y bares para disfrutar de una experiencia completa de bienestar.

Considerado uno de los mejores para relajarse en Canadá, posee una amplia variedad de jacuzzis, saunas, restaurantes y bares para disfrutar de una experiencia completa de bienestar. Upper Canada Village: Ubicada a una hora de Ottawa, tiene en invierno un espectáculo único: sus calles se iluminan, creando un recorrido mágico para quienes la visitan.

Ubicada a una hora de Ottawa, tiene en invierno un espectáculo único: sus calles se iluminan, creando un recorrido mágico para quienes la visitan. Museos : La capital canadiense cuenta con museos de historia y cultura, además de espacios dedicados al arte, la ciencia y la tecnología.

: La capital canadiense cuenta con museos de historia y cultura, además de espacios dedicados al arte, la ciencia y la tecnología. Gastronomía: Este destino ofrece a los visitantes restaurantes gourmet, cocina internacional, viñedos, destilerías, microcervecerías, así como clases de cocina en C’est Bon Cooking.

‘Magic on Set’ presenta la esencia de la Navidad en Ottawa

El cortometraje «Magic on Set» captura la esencia de la Navidad en Ottawa en tan solo 17 minutos y 10 segundos. El filme recorre los puntos navideños más emblemáticos de la ciudad, como el Fairmont Château Laurier, Little Victories, el Mercado Navideño de Ottawa, BeaverTails, el Museo Canadiense de la Naturaleza y el ByWard Market.

«‘Magic on Set’ es una comedia romántica navideña. ¿De dónde surgió esta idea? Queríamos hacer algo especial porque Ottawa es un sitio perfecto para filmar comedias románticas. Nuestro objetivo era inspirar al público y motivarlo a planear su viaje después de ver la película, construyendo conexiones emocionales con los visitantes», destacó Juan Pablo.

Este cortometraje no es solo una historia: su proyección permite sentir la magia de la Navidad mientras se recorren los lugares más icónicos de Ottawa, convirtiéndola en el escenario ideal para viajeros en busca de nuevas experiencias.