Vacunas esenciales para viajar a Europa, África y Estados Unidos: lo que debes saber

Descubrir nuevos destinos no solo requiere planificar itinerarios, sino también cuidar tu salud. Antes de emprender tu aventura, es importante considerar que en algunos países la vacunación es esencial para proteger tanto a la población local como a los turistas frente a enfermedades contagiosas.

Si tu destino es Europa, África o Estados Unidos, conviene conocer los requisitos de inmunización de cada región. En INVERTOUR te contamos qué vacunas son necesarias. ¡Toma nota!

Vacunas para viajar a Estados Unidos y Canadá

Según Universal Assistance, los turistas que viajan a destinos como Estados Unidos y Canadá deben contar con las siguientes vacunas:

Hepatitis A y B: Recomendadas si visitas zonas rurales o tienes contacto cercano con la comunidad local.

Influenza (gripe): Especialmente durante el invierno (octubre a marzo).

Tétanos-difteria: Vacuna básica que debe estar al día.

Aunque no siempre es obligatorio presentar certificados, protegerse contra enfermedades comunes como el sarampión sigue siendo fundamental debido a brotes ocasionales.

Vacunas para viajar en Latinoamérica

Para quienes viajen a algún país de América Latina, estas vacunas son aconsejables en destinos con mayor riesgo:

Hepatitis A y B: Para áreas rurales o menos desarrolladas.

Fiebre amarilla: Obligatoria en Brasil, Bolivia y partes de Colombia y Perú.

Tétanos-difteria y fiebre tifoidea: Prevención frente a enfermedades relacionadas con alimentos y agua.

En países como Brasil, el certificado de fiebre amarilla es obligatorio si visitas la región amazónica.

Vacunas para viajar a Europa

Europa generalmente presenta bajo riesgo sanitario, pero algunas inmunizaciones son aconsejables según la región:

Hepatitis A: Importante si planeas visitar Europa del Este o zonas rurales.

Influenza: Clave durante el invierno europeo.

Tétanos-difteria: Mantener la vacuna actualizada es recomendable.

Mientras que Europa Occidental mantiene altos estándares sanitarios, las regiones del Este pueden presentar mayores riesgos.

Vacunas para viajar a África

África es el continente con los requisitos de vacunación más estrictos, debido a que muchas naciones carecen de condiciones sanitarias e higiene adecuadas. En algunos casos, se exige presentar certificados específicos para ingresar.

Aunque las vacunas requeridas varían según el destino, algunas son obligatorias, entre ellas:

Fiebre amarilla: Obligatoria en muchos países; el certificado internacional es imprescindible si vienes de una región endémica.

Meningitis meningocócica: Necesaria en el “Cinturón de la Meningitis” (26 países, de Senegal a Etiopía) durante la temporada alta (diciembre a junio).

Para una protección más completa, se recomiendan también: hepatitis A y B, fiebre tifoidea, cólera, rabia y poliomielitis. Antes de viajar a África, consulta con tu médico y considera contratar asistencia médica integral.