Juliá Tours te invita a Querétaro

Juliá Tours presentó la campaña “Querétaro, y entonces encontré México”, una propuesta que promueve el turismo de romance, reuniones y enoturismo en el estado para 2026.

Gabriela Jara, responsable de Relaciones Públicas de la oficina de Querétaro en la Ciudad de México, agradeció la asistencia de los agentes de viajes y expresó:

“Estamos muy orgullosos de esta alianza con Juliá Tours. Nos resulta muy gratificante compartir lo que este destino ofrece y mostrar todas las opciones que tiene para los visitantes. Nos da mucha alegría trabajar juntos para cerrar el círculo y que ustedes puedan dar las mejores alternativas a sus clientes”, señaló Jara.

Esta presentación se realizó en colaboración también con la Secretaría de Turismo del Estado, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Mauricio Falcón, guía de turistas de la Secretaría, señaló que la entidad tiene como directrices la inclusión, la sostenibilidad y la tecnología.

«En Querétaro tenemos experiencias donde la gente puede sensibilizarse en temas de inclusión. Contamos con el Museo de Arte y el Centro de Arte, donde se busca concienciar a los visitantes», comentó.

Alejandro Torres, Gabriela Jara, Dorotea Soriano, Erika Valero y Mauricio Falcon Rita Ortiz, Erika Valero y Héctor Valencia Esperanza Trujillo y Santos Soberanis Diana Juárez y Fernando Valencia Mauricio Falcón, Dorotea Soriano, Gabriela Jara y Alejandro Torres Ivet Reyes y Diana Soberanes Agentes de viajes Dorotea Soriano Mauricio Falcón Cristina Hernández, Karen Herrera y Erika Bautista Fabiola Maldonado, Monserrat Pérez, Liliana García y Maribel Álvarez Gabriela Jara

Durante su presentación, Falcón destacó que la región ofrece una amplia variedad de lugares por descubrir, entre los que se encuentran:

Cuatro regiones imperdibles

Siete Pueblos Mágicos

Un barrio Mágico

Cuatro zonas arqueológicas

Cuatro Patrimonios de la Humanidad

Sin embargo, argumentó que una de las fortalezas es el turismo de romance, que está en auge, ya que Querétaro registra 150 bodas mensuales, más de 80 venues disponibles y un 82 % de asistentes foráneos. «A veces los novios sueñan con casarse en un viñedo. Aquí tienen opciones en haciendas y viajes en globo», comentó.

Asimismo, señaló que la entidad es clave para el turismo de reuniones, gracias a su conectividad privilegiada, que facilita que corporativos de distintos lugares viajen para trabajar y realizar eventos en diversos espacios.

El estado recibe 154 grupos y convenciones, con 109 mil asistentes y genera una derrama económica de $1 mil 600 millones de pesos.

Así como el enoturismo, Querétaro destaca porque ofrece más de 300 etiquetas de vino, ha ganado más de 500 medallas en distintos concursos, cuenta con más de 30 proyectos vitivinícolas y recibe alrededor de un millón de visitantes al año.

Juliá Tours promueve Querétaro con paquetes para 2026

Por su parte, Alejandro Torres, gerente Comercial de Juliá Tours, dio a conocer los paquetes que la tour operadora ofrece para el próximo año, entre los que destacan:

Querétaro Colonial 2026

Querétaro Romántico

Querétaro y sus viñedos 2026

Los itinerarios incluyen alojamiento, transporte en unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido, desayunos, city tours, guía, conductor, seguro de asistencia y traslado en tranvía.

Al finalizar el evento, se ofreció un taller para crear la muñeca “Lele”, originaria de la cultura otomí de Santiago de Mexquititlán, en Amealco, Querétaro, donde los agentes de viajes pudieron personalizar la propia.