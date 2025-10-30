¡Entérate! Diana Olivares, nueva Country Manager México de Universal Assistance

Diana Olivares será a partir del próximo 10 de noviembre la flamante Country Manager México de Universal Assistance, marcando el inicio de una nueva etapa para la compañía en el país. Su llegada sucede tras la gestión de Silvina García Fillol, quien durante tres años lideró con éxito la operación local, fortaleciendo la presencia de la marca y consolidando su posición en el mercado de asistencia al viajero.

Durante su periodo al frente de Universal Assistance México, Silvina García Fillol impulsó un crecimiento sostenido, fortaleció la relación con socios estratégicos y afianzó la cercanía con el trade turístico. Su labor destacó por una visión comercial enfocada en la excelencia del servicio, lo que permitió posicionar a la empresa como referente en el sector. A partir de ahora, continuará su trayectoria como directora de Canales Comerciales LATAM, desde Argentina, con la responsabilidad de seguir contribuyendo al desarrollo regional de la corporación. Hoy regresa a su natal Argentina a enfrentar nuevas y grandiosas oportunidades para la empresa.

Por su parte, Diana Olivares aportará su amplia experiencia en la industria de viajes, con más de 26 años de trayectoria en LATAM Airlines, donde ocupó diversas posiciones de liderazgo y desarrollo estratégico. Con extraordinarios logros, como ser la primera mujer en dirigir LATAM en México y más tarde encabezar la CANAERO, cosas únicas que le brindaron un gran crecimiento profesional y orgullo personal. Su incorporación refuerza la apuesta de Universal Assistance por la innovación, la cercanía con los clientes y la excelencia en la atención.

En tanto, Lourdes Croskey, Directora Comercial para México, destacó que la compañía agradece la labor de Silvina García Fillol y da la bienvenida a Diana Olivares con entusiasmo, reconociendo en ella una visión estratégica que fortalecerá el crecimiento y la proyección de la compañía en el país.

Con este nombramiento, Universal Assistance reafirma su compromiso con el mercado mexicano, consolidando su papel como líder en soluciones de asistencia integral para viajeros y fortaleciendo su estrategia de expansión en América Latina.