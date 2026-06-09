Sabías que… ¿Quebec, Richmond y Ottawa son los favoritos de Canadá?

Sí, son los tres destinos que superan en demanda a las sedes de Vancouver y Toronto, ofrecen desde escenarios naturales, festivales de primera clase e icónicos patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, descúbrelos.

Una combinación de historia, cultura, naturaleza y eventos atrae a los viajeros internacionales a destinos de Canadá. Sin lugar a dudas, el ser coanfitrión de la Copa Mundial FIFA 2026 lo ha colocado en la mira de los trotamundos.

Fora, una red de agencias de viajes de lujo, detectó que las reservas han aumentado en un 119 % interanual. Aunque Vancouver y Toronto, sedes de la justa mundialista, han visto crecer en un 100 % las reservas, no se reparten todos los visitantes. En efecto, hay otras tres ciudades que están por encima de ellas. ¿Quieres conocer cuáles son los destinos que sobresalen en su panorama?

1- Quebec

Presenta un aumento del 400 % interanual; por cierto, se encuentra celebrando el 400 aniversario de la fundación de Quebec, por tal motivo, todo el año ofrecerá una variedad de espectáculos callejeros. Por otro lado, Fairmont Le Château Frontenac, su castillo con vistas al río San Lorenzo, se ha vuelto viral en Tik Tok. Incluso American Airlines añadió un vuelo Dallas-Quebec.

Del 9 al 19 de julio se celebrará el Festival d’été de Québec, conocido como el evento musical, que tendrá actuaciones en vivo en escenarios al aire libre. El cartel incluye a Muse, Gwen Stefani, The Lumineers, Michael Bublé, Kesha, Limp Bizkit, entre otros. Como el viejo Quebec está de moda, apuesta por un paseo en calesa al atardecer para ver cómo el reflejo dorado cubre el Château Frontenac para iluminarlo.

2- Richmond

En la Columbia Británica, ocupa el segundo sitio con un aumento del 279 % interanual. Se ha convertido en una nueva luminaria en la escena gastronómica a nivel mundial, ya que diversas publicaciones lo nombraron como uno de los mejores sitios para gozar de la cocina china y del sudeste asiático en América del Norte. Al ser la puerta de entrada al aeropuerto de Vancouver, moverse entre ambos puntos toma entre 15 y 25 minutos, ofrece una excelente calidad-precio en vuelos.

Si quieres probar las delicias de la comida asiática, tienes que dirigirte al Mercado Nocturno de Richmond; alberga 200 puestos donde encontrarás sushi, calamares a la parrilla y waffles, entre otros. El 1 de julio, el pueblo y puerto pesquero de Steveston, celebra el Festival del Salmón con música en vivo y el icónico asado del salmón. Pasea en bicicleta en su óvalo olímpico de Richmond, que ofrece impresionantes vistas, ya que se encuentra frente al mar.

3- Ottawa

Se apoderó de la tercera posición con un 208 % interanual. Ha cobrado popularidad por sus museos de renombre; el puente peatonal Zibi, que conecta LeBreton Flats con el Museo Canadiense de Historia en Gatineau, que ha cobrado popularidad en Instagram.

Una de sus actividades más emblemáticas es el cambio de guardia en el Parliament Hill, que en verano ofrece el espectáculo nocturno Northern Lights. Descubre las colecciones de arte que albergan la Galería Nacional de Canadá y el Museo Canadiense de Historia. Si te gusta explorar caminando o en bicicleta, la opción es el Canal Rideau, Patrimonio de la UNESCO. Su mercado ByWard, es ideal para explorar sus propuestas culinarias en animados restaurantes y terrazas.