¿Por qué Irlanda, Canadá y Escocia son ideales para coolcations familiares?

¿El segmento de las coolcations se consolida como una oportunidad de oro para el sector premium. Según Booking.com, destinos como los países nórdicos, Canadá, Irlanda y Escocia no solo captaron al viajero mediante paisajes de aventura, sino que se posicionan como referentes de turismo sostenible.

Esta tendencia no es solo climática, sino económica, datos de Criteo Data revelan que el turista que huye del calor tiene un perfil de alto valor, aventurándose a distancias más largas y gastando 1.4 veces más que el turista convencional de sol y playa.

Opciones ideales para familias

Los lugares que muestran temperaturas más frescas en verano ofrecen vacaciones fuera de serie en familia. Sus variados escenarios son ideales para experimentar aventuras en la montaña y la costa, con infraestructura para grupos pequeños, que facilita las travesías de grupos multigeneracionales, muy frecuentes en la temporada estival.

Más que refrescantes

Los parques nacionales de Canadá, la costa atlántica de Irlanda y las Tierras Altas y lagos de Escocia cuentan con precisamente eso. No sólo habrá belleza paisajística, los niños podrán moverse libremente, mientras que los adultos se relajarán a través de largas caminatas o paseos en barco.

Así que olvídate de unas vacaciones simplemente refrescantes y apuesta por odiseas naturalmente revitalizantes y llenas de aventuras estimulantes:

1- Canadá, la epopeya de naturaleza

Integra la herencia indígena, la historia de los pueblos fronterizos, la naturaleza salvaje y las narraciones árticas en un solo itinerario. Es digna de considerarse para unas coolcations porque alberga el Parque Nacional de Banff, que recientemente fue nombrado el segundo mejor destino de vacaciones familiares de verano del mundo por U.S. News & World Report; te invitará a remar en el lago Louise o el lago Moraine, que son alimentados por glaciares o a admirar las vistas panorámicas de las Montañas Rocosas.

Ciudades costeras como Victoria, Halifax y St. John ‘s poseen cruceros por el puerto, centros de exploración marina y ciclovías, para crear itinerarios de turismo activo. Además, este año, hay un escenario electrizante gracias a que tendrá sedes de la Copa Mundial FIFA 2026: Vancouver, que invita a visitar su barrio histórico de Gastown, cruzar el puente colgante de Capilano, situado en el bosque en North Vancouver. Toronto, te llevará a las alturas en la Torre CN, o a recorrer el distrito de Distillery, lleno de galerías y boutiques. Viajar en el tren Rocky Mountaineer a través de las montañas también dejará su huella.

2- Irlanda, tesoro de aventuras

Mezcla historias legendarias con aventuras emocionantes, perfectas para familias que buscan una experiencia cultural. Sus ciudades vibrantes, paisajes rurales idílicos y costas son el complemento. Muchos itinerarios familiares incluyen estancias en castillos de ensueño o posadas rurales. Aunque Waterford Castle Resort, logrará que sus vacaciones sean excepcionales pues permite ir a la playa cercana de Dunmore East, disfrutar senderos naturales o recorrer en bicicleta la pintoresca vía Verde de Waterford.

Una visita al Trinity College de Dublín y su antigua biblioteca que guarda más de 200 mil libros antiguos se puede combinar con una excursión de un día a los acantilados de Moher, donde los niños se maravillan ante el borde vertical del océano y aprenderán geología de forma interactiva. Una odisea en kayak nocturno en Lough Hyne para contemplar la bioluminiscencia llevará la odisea a otro nivel.

3- Escocia, la frontera de las Tierras Altas

Es un paraíso para los aventureros, y el verano de 2026 trae una nueva e importante atracción para familias en el corazón del Parque Nacional de Cairngorms; Landmark Forest Adventure inaugurará la Forest Adventure Zone, que incluye el primer tobogán de seis carriles. Pueden pasar de buscar al monstruo del lago Ness a escalar una montaña y avistar águilas reales, todo en un solo día.

Seleccionen Aviemore para alojarse y desplazarse a practicar paddle surf en Loch Morlich, hacer un safari para avistar ardillas rojas y águilas, o buscar delfines en el fiordo de Moray. Imposible evitar las visitas a los castillos de Culloden o Cawdor, cerca de Inverness.

¿Qué tal? Las opciones son ilimitadas para satisfacer a todos los miembros de la

familia, ¿no te parece?