El dusking emerge en el horizonte de los viajes

Este movimiento global enfocado en el mindfulness y la desconexión digital impulsa la demanda de destinos que sobresalen por el encanto y magnetismo de su hora dorada.

Dusking, una tendencia de viajes inspirada en el bienestar que anima a las personas a desacelerar intencionalmente y observar la transición del día a la noche, centrándose específicamente en la puesta de sol, el crepúsculo y el paso paulatino a la oscuridad. Implica alejarse de las pantallas, estar plenamente presente y observar con atención los cambios de color del cielo a medida que la luz del día se desvanece.

De acuerdo con GetYourGuide, las reservas para experiencias relacionadas con el atardecer, como tours al atardecer, actividades durante la hora dorada, han aumentado un 41 % interanual.

Las maravillosas inspiraciones detrás

Se originó a raíz de un ritual holandés, a veces llamado schemeren en neerlandés, que consiste en observar cómo el día se convierte en noche. Ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento global que promueve la atención plena, la presencia y la reconexión con la naturaleza.

Es una pausa para el bienestar, en lugar de correr de una atracción a otra, los viajeros reservan intencionalmente un tiempo al atardecer para sentarse en silencio y observar la transición de la luz del día a la oscuridad.

Reacción a la cultura del ajetreo, rechaza explícitamente la necesidad constante de ser productivo, incluso en los momentos de descanso. Se trata de eliminar la productividad de tus vacaciones y simplemente estar presente.

Reconexión con la naturaleza, anima a los trotamundos a reconectar con la naturaleza para bajar el ritmo. Requiere apreciar la belleza sencilla, a menudo inadvertida, de los espectaculares entornos que aparecen incesantemente en las travesías.

Beneficios en el horizonte

Los estudios sugieren que concentrarse en el entorno natural, como los sutiles cambios de luz y sonido durante el crepúsculo, puede mejorar el bienestar, fomentar la relajación y facilitar la transición del trabajo al descanso.

3 destinos dusking certificados

Holafly, una empresa de conectividad a internet para viajes, creó el Índice Global del Crepúsculo para clasificar los mejores lugares para el dusking, combinando la ciencia atmosférica, la demanda en redes sociales y los trendings. Conoce algunos de los destinos que se encuentran en la cima del ranking:

1. Santorini, Grecia

Ejerce una fascinación magnética que cautiva a los viajeros incesantemente, conocida por sus impresionantes puestas de sol. El estudio señala que, si bien la calidad de su cielo es excepcional, gran parte de su atractivo reside en su innegable magnetismo y popularidad.

Cómo lograr el objetivo:

Contempla el atardecer desde el pueblo de Oia, disfruta de un crucero privado en catamarán al atardecer o de una cata de vinos en una azotea de Fira.

2. Bali, Indonesia

Mundialmente famosa por el baño dorado que cubre algunos de sus icónicos escenarios antes de caer la noche. La frase “hora dorada de Bali” fue el término más buscado en todos los destinos del índice. Su ambiente espiritual realza la experiencia.

Cómo lograr el objetivo:

Disfruta del atardecer en los acantilados del Templo de Uluwatu, el templo marino de Tanah Lot o realiza una caminata por la cresta de Campuhan, seguida de una sesión de meditación.

3. Costa Amalfitana, Italia

Ideal por sus fascinantes escenarios con vistas al Mediterráneo. Consistentemente, obtiene altas puntuaciones por su impresionante entorno, con majestuosos acantilados, encantadores pueblos costeros y exuberante naturaleza que ofrecen un romántico telón de fondo para las puestas de sol sobre el mar Tirreno.

Cómo lograr el objetivo:

Sube a bordo de un barco para apreciar al atardecer desde Positano, toma un aperitivo en las terrazas de los acantilados de Ravello o camina por el Sendero de los Dioses al anochecer.