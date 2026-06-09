3 destinos económicos para explorar EE.UU. con niños

Descubre los destinos más económicos en Estados Unidos, evaluados mediante 41 indicadores clave que optimizan el presupuesto de transportación, comidas y atracciones grupales.

Los viajeros quieren seguir viajando, más en verano; de hecho, las cifras se han disparado a un 85,4 % en comparación con el año anterior, según cifras de Holafly. Para lograr la premisa han decidido ahorrar. Por ello, WalletHub clasificó los 100 destinos más económicos para viajar a EE.UU. considerando 41 indicadores claves, que van desde boletos de avión más baratos, cantidad de atracciones, hasta el costo promedio de una comida para dos personas.

Los 3 top en USA

Te revelamos los tres destinos que se ubican en la cima de la lista y que podrían ser una excelente opción si decides salir de vacaciones con la familia:

1- Atlanta

No sólo ofrece una gran variedad de atracciones, también tiene una gran variedad de spas y centros de bienestar, piscinas y heladeras. Incluso si quieres despejarte en la noche, sus bares cierran hasta las 4:00 A.M.

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Zoológico de Atlanta : Con pandas, gorilas y un nuevo reptilario llamado Scaly Slimy Spectacular y crucen el Treetop Trail, un circuito de puentes colgantes. Disfruten las Savvana Nights, con música en vivo los días 13 de junio, 11 de julio y 8 de agosto (sólo para mayores de 18 años).

: Con pandas, gorilas y un nuevo reptilario llamado Scaly Slimy Spectacular y crucen el Treetop Trail, un circuito de puentes colgantes. Disfruten las Savvana Nights, con música en vivo los días 13 de junio, 11 de julio y 8 de agosto (sólo para mayores de 18 años). Piedmont Park : El Central Park de Atlanta, con piscina pública, canchas de tenis y mercado de agricultores. Los sábados por la mañana ofrece clase de yoga en familia a las 9:00 A.M. El 25 de julio celebrará el Ice Cream Festival, con helados, desafíos y música en vivo.

: El Central Park de Atlanta, con piscina pública, canchas de tenis y mercado de agricultores. Los sábados por la mañana ofrece clase de yoga en familia a las 9:00 A.M. El 25 de julio celebrará el Ice Cream Festival, con helados, desafíos y música en vivo. Stone Mountain Park : Podrán subir al teleférico Summit Skyride o gozar de Dinosaur Explore con dinosaurios animatrónicos, de jueves a sábado en junio y los primeros días de julio presentará, USA 250º, un espectáculo de drones y luces.

: Podrán subir al teleférico Summit Skyride o gozar de Dinosaur Explore con dinosaurios animatrónicos, de jueves a sábado en junio y los primeros días de julio presentará, USA 250º, un espectáculo de drones y luces. Jardín Botánico de Atlanta: Tendrá la exhibición Niki in the Garden con más de 40 esculturas monumentales y coloridas que fascinarán a los pequeños.

Tip: Usar el sistema de trenes y transporte de MARTA que conecta los puntos clave de la ciudad, incluido el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson.

2- Orlando

Más que reconocida por sus parques de atracciones temáticos (que tendrán horarios extendidos en verano), llega a tener habitaciones en hoteles de tres estrellas por la fabulosa cantidad de $49 dólares y su área metropolitana tiene restaurantes de calidad con precios asequibles.

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ICON Park : Con su impresionante The Wheel de 122 metros, el museo Madame Tussauds y el acuario SEA LIFE. Los viernes presenta Summer Breeza con música en vivo. Disfruta del arte y comedia multisensorial de Blue Man Group.

: Con su impresionante The Wheel de 122 metros, el museo Madame Tussauds y el acuario SEA LIFE. Los viernes presenta Summer Breeza con música en vivo. Disfruta del arte y comedia multisensorial de Blue Man Group. Gatorland : La “capital mundial de los caimanes”, que en este verano te sorprenderá con una nueva tirolesa Screamin Gator Zip Line, que pasa sobre el pantano de caimanes y cocodrilos.

: La “capital mundial de los caimanes”, que en este verano te sorprenderá con una nueva tirolesa Screamin Gator Zip Line, que pasa sobre el pantano de caimanes y cocodrilos. Crayola Experience : Dentro del Florida Mall, brinda 25 actividades interactivas, incluyendo una fábrica de crayones para derretir y moldear. Hasta el 9 de agosto.

: Dentro del Florida Mall, brinda 25 actividades interactivas, incluyendo una fábrica de crayones para derretir y moldear. Hasta el 9 de agosto. Orlando Science Center: Aprende sobre los dinosaurios y observa espectáculos de luces en DinoDigs y en Tinkering Lab los pequeños construirán sus propios inventos.

Tip: Busca para el hospedaje hoteles con paquetes “niños se hospedan y comen gratis”.

3- Austin

Presenta una encantadora combinación de cultura y actividades al aire libre, además de centros comerciales, salas de conciertos y rutas de senderismo.

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El Thinkery : Su museo infantil cuenta con galerías interactivas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) tanto en interiores como en exteriores. Se divertirán en la zona de juegos acuáticos Currents, donde podrán manipular herramientas y experimentar con la dinámica de fluidos.

: Su museo infantil cuenta con galerías interactivas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) tanto en interiores como en exteriores. Se divertirán en la zona de juegos acuáticos Currents, donde podrán manipular herramientas y experimentar con la dinámica de fluidos. Zilker Park : Sumérjanse en Barton Springs, una piscina alimentada por manantiales naturales, área de juegos y tren en miniatura. Algunos miércoles de junio y julio ofrecerá gratuitamente los conciertos Blues on the Green.

: Sumérjanse en Barton Springs, una piscina alimentada por manantiales naturales, área de juegos y tren en miniatura. Algunos miércoles de junio y julio ofrecerá gratuitamente los conciertos Blues on the Green. Musical de verano de Zilker Hillside Theatre : Presenta Singin’ in the Rain, al aire libre y de forma gratuita, del 10 de julio al 15 de agosto.

: Presenta Singin’ in the Rain, al aire libre y de forma gratuita, del 10 de julio al 15 de agosto. Kalahari Resorts & Conventions: El parque acuático cubierto y al aire libre más grande de EE. UU. con temática africana. Tiene 30 toboganes, 20 piscinas, incluida una de olas y ríos.

Tip: Lo ideal es rentar un auto para moverse fácilmente a las diferentes actividades.