Occitania verde: 6 claves para disfrutar el sur de Francia de forma sostenible

Francia cuenta con cientos de destinos ideales para practicar el turismo sustentable, y uno de ellos es Occitania. Esta región cautiva a los visitantes por su riqueza cultural, su historia, sus pintorescos pueblos y sus diversos paisajes. Además, ofrece deliciosa comida vegana y una vegetación exuberante que transforma el viaje en una experiencia única y respetuosa con el medio ambiente.

Recorrer esta región ubicada al sur del país es una invitación a viajar con calma y conciencia. Pasear por sus localidades, explorar mercados locales y degustar productos de origen vegetal elaborados por productores regionales permite al turista conectar de manera auténtica con el entorno y la comunidad. En INVERTOUR te presentamos una guía con seis claves para disfrutar Occitania de manera sostenible.

Viaja sin prisas

Una forma más ecológica de llegar a Occitania es en el tren nocturno desde París hasta Toulouse, una alternativa más respetuosa con el planeta que volar (ya que genera menos emisiones de CO2), además de evitar costos extra por equipaje o cargos inesperados. Durante la noche podrás descansar, y al día siguiente los viajeros podrán disfrutar de paisajes impresionantes y llegar con energía a su destino.

Estancia sostenible

Si buscas hospedarte en lugares comprometidos con el medio ambiente, el Hotel Albert 1er es una opción ideal. Su ubicación privilegiada, habitaciones confortables y diseño singular se complementan con su compromiso con el desarrollo sostenible. Además, cuenta con la etiqueta ecológica europea y ofrece productos locales y orgánicos.

La Villa Caroline es perfecta si deseas desayunar con vistas espectaculares del casco antiguo de Albi. Además de la cálida atención de Mario y la comodidad de las habitaciones, se encuentra a menos de tres minutos a pie del centro. El lugar resulta encantador, y su cocina compartida brinda un ambiente acogedor y social.

Restaurantes veganos

Para quienes buscan opciones veganas, Occitania dispone de una variada oferta gastronómica. Bloomy Bistronomie Végétale, en Toulouse, destaca por su servicio refinado y su menú creativo, que incluye raviolis de puerro, milhojas vegano de bacon y patata confitada, remolacha y calabaza, crema de acedera perlada, puré de patatas y patatas fritas, sin olvidar la tabla de quesos, los cócteles y la mousse de chocolate.

Otra alternativa imperdible es L’Épicurien, en Albi, que propone platos auténticos y sabrosos elaborados principalmente con productos locales.

Ejercicio al aire libre

Montar en bicicleta no solo fortalece el cuerpo, sino que permite admirar paisajes impresionantes y conectar con la naturaleza. En Occitania es posible recorrer en bici los viñedos de Gaillac, entre girasoles, casas de campo idílicas y colinas ondulantes. Otra experiencia al aire libre es practicar yoga en el Domaine de la Monestarié, un verdadero oasis de paz y verdor.

Albi visto por locales

Déjate guiar por los habitantes de la región, quienes, además de mostrarte los rincones más emblemáticos, compartirán historias personales, consejos sobre restaurantes y sus lugares favoritos. Desde la visita al casco antiguo y las anécdotas de los cuadros de la catedral, hasta los patios históricos y el paseo en barco por el Tarn, cada experiencia revela el alma de Occitania.

Tintes naturales

Para cerrar con broche de oro, participa en el taller de Françoise en La Ferme Au Village, una experiencia inolvidable en la que aprenderás todo sobre el teñido tradicional 100% natural con plantas tintóreas y el proceso artesanal que implica.

Occitania combina historia, naturaleza y gastronomía sostenible, ofreciendo experiencias únicas que respetan el planeta. Un destino ideal para quienes desean viajar con conciencia y disfrutar cada momento con calma.