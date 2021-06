Roberto Trauwitz, presidente de GMA, pide cuidarse de estafas de agencias “patito”

Comparte este contenido











Roberto Trauwitz, presidente del Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viaje y Empresas Turísticas (GMA), aconsejó a los viajeros ávidos de volver a salir a mantenerse alertas, ya que, aprovechándose de la situación, diversas agencias “patito” han estafado u ofrecido a precios irrisorios paquetes que no son lo que parecen o, incluso, no existen.

“Lamentablemente, esto se ha presentado durante todo el año pasado y este 2021. Ya es una práctica común, que ha encontrado en los medios digitales un canal para expandirse. Extorsionan, desaparecen sin dejar rastro y regresan tiempo después con otro nombre y promociones que lucen como imperdibles. Hay que tener cuidado, porque no siempre lo que brilla es oro”, dijo Trauwitz.

Informó que muchas personas desgraciadamente caen ante lo atractivo de las ofertas y no investigan más sobre los antecedentes de estos negocios, los cuales operan regularmente por internet, sin tener una oficina física.

Recordó que por ello hay que investigar a la agencia en la cual vayamos a adquirir un servicio, ya sea a través de sus evaluaciones o, para mayor seguridad, verificando si son parte de GMA o en el Registro Nacional de Turismo, entes que respaldan la actividad económica de estos negocios.

Citó algunos casos en los cuales los precios son menores a un tercio de lo que las agencias oficiales ofrecen, y esto no siempre es real, ya que no se alcanzan a cubrir los gastos mínimos de un viaje, y mucho menos, se garantiza su realización o flexibilidad, elemento tan necesario en estos tiempos de constante cambio. Incluso, hay estafadores que piden depositar a cuentas particulares o entregar el dinero en puntos no confiables, lo cual genera mucha desconfianza y podría terminar en crímenes más complejos.

Invitó a quienes hayan sido afectados por este delito a denunciar ante las autoridades competentes o con la Policía Cibernética si la estafa ocurrió en internet.

INVERTOUR preguntó a Trauwitz si se trataba de una problemática mundial o sólo en nuestro país, a lo cual respondió que no duda que sea algo que se está repitiendo en otros destinos en diferentes latitudes del globo, pero que está perfectamente ubicado en México.