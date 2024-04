“Siéntanse orgullosos de ser Metro y utilicen nuestras herramientas”: Alicia Mejía, Presidenta

Alicia Mejía, presidenta de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, lideró el encuentro de Promoción Turística del mes. Acompañada de destacados patrocinadores, informó de todas las herramientas a la que tienen acceso sus miembros.

Agregó que actualmente cuentan con 40 socios afiliados y 18 comerciales, quienes siempre están prestos para compartir información sobre las nuevas tendencias del turismo, “especialmente en una era donde la tecnología es cada vez mayor. Aunque algunos pudieran subestimar la importancia de estos eventos presenciales, el simple hecho de estar aquí y permitir que otros los vean y tengan presentes puede hacer una gran diferencia”, afirmó la presidenta.

Mejía tomó la estafeta el 28 de febrero. Durante estos días se ha enfocado en la creación de alianzas, tanto con proveedores como con Secretarías de Turismo. Por ejemplo, se han firmado colaboraciones con autoridades de Tlaxcala, Acapulco o Querétaro: “Recuerden que Acapulco fue el primer destino que representó a México a nivel mundial. Por eso nos da gusto que se esté reactivando y hayan más viajeros que busquen visitarlo”.

La Metro también tuvo una destacada participación en Anato, descrita por Mejía como “una feria de muchísima fuerza a nivel Latinoamérica y una de las más importantes”.

Recordó que el 12 de marzo conmemoraron el Día de la Mujer con una actividad de golf, organizada por Aeroméxico.

Alicia Mejía hizo énfasis en que están trabajando en la divulgación del código QR que GMA ha desarrollado, y que garantiza que la agencia que lo posee no es un negocio pirata: “Estamos en una época donde hay estafas y agencias fraudulentas. Este código es un trabajo que representa tres años y que ya se está materializando, el cual ustedes van a poder utilizar en su página y, el cliente al entrar comprobará que la operadora es de confianza”, aseveró. “En esta primera etapa de prueba lo van a poder tener quienes estén dentro de una asociación. Tiene un costo accesible, $500 pesos”.

“Lo único que estamos buscando es que tengan más beneficios y que aprovechen cada herramienta, información y reunión de nuestra asociación. Para que se sientan orgullosos de ser Metro, porque ahora que yo he tenido oportunidad de representarnos, me he dado cuenta de que somos una de las asociaciones más fuertes que hay, desde antes y actualmente”, concluyó la presidenta.