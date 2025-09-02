Quintana Roo tiene su primer destino queer: Holbox marca la pauta

Holbox se convirtió en el primer destino de Quintana Roo en obtener la certificación Queer Destinations Committed, tras instruir a su personal en prácticas inclusivas que promueven la empatía y la inteligencia cultural hacia viajeros LGBTQ+.

Este reconocimiento se suma a los ya recibidos en México por ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ahora bien, ¿qué implica exactamente esta acreditación?

Este distintivo busca un compromiso auténtico y confiable de los lugares turísticos con los visitantes queer. A través de un programa formativo, se impulsa la concientización, el respeto y la libertad, garantizando que tanto el lugar como su red de prestadores de servicios cuenten con colaboradores preparados para atender adecuadamente a este segmento.

Con esta insignia, se distingue a un sitio aliado que transmite un mensaje claro y sincero: “Eres bienvenido aquí y puedes ser tú mismo”.

Gastón Fournier, director global de Operaciones de Queer Destinations, señaló que este logro representa un esfuerzo conjunto entre la organización y la Asociación de Hoteles de Holbox, para posicionar al lugar como un espacio seguro, acogedor e inclusivo para personas LGBTQ+ de todo el mundo.

“Esta certificación busca atraer a más visitantes de la comunidad: parejas, amistades y familias. Queremos que se sientan tranquilos en un entorno tan especial como Holbox”, afirmó.

Turismo con inclusión: Holbox capacita a su gente

A través del programa “Hospitalidad y Diversidad”, fueron instruidas más de 500 personas del sector turístico local, incluyendo colaboradores de hoteles, trabajadores de restaurantes, operadores de tours y otros prestadores de servicios, con el objetivo de ofrecer experiencias de viaje más informadas e inclusivas.

“Lo que Holbox hizo fue capacitar primero a su red de colaboradores. Más de 500 personas completaron el curso. Luego, realizamos una consultoría integral del destino: analizamos la oferta, alineamos los valores y entregamos la acreditación hoy mismo”, agregó Fournier.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el turismo LGBTQ+ genera más de $4.7 billones de dólares estadounidenses al año a nivel global. Esto equivale aproximadamente al 10 % del valor del turismo internacional. Además, los viajeros LGBTQ+ gastan en promedio $300 dólares diarios.

Por eso, comprometerse con Queer Destinations va más allá de un símbolo: permite a sitios como Holbox destacar y generar valor sostenible a largo plazo. Al integrarse a la red global, Holbox pasa a formar parte de una comunidad creciente de ciudades, empresas y regiones que desarrollan experiencias seguras e inclusivas para las personas LGBTQ+.