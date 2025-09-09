Civitatis alcanza 2 millones de usuarios mexicanos

La plataforma Civitatis, especializada en visitas guiadas y excursiones en español, alcanzó los 2 millones de usuarios mexicanos, un logro que superó las proyecciones previstas para finales de 2025. Este crecimiento refleja la preferencia de los viajeros que buscan experiencias seguras, diversas y adaptadas a diferentes estilos de turismo, tanto en México como en el extranjero.

Civitatis: un referente para los viajeros mexicanos

Desde su llegada al mercado, Civitatis apostó por un catálogo amplio que incluye más de 90 mil actividades en 4 mil destinos del mundo. Con esta oferta, cada viajero encuentra propuestas a la medida, ya sea para descubrir ciudades icónicas, adentrarse en la naturaleza o tener vivencias culturales únicas.

Juan Rossello, Country Manager de Civitatis México, explicó que alcanzar esta cifra antes de lo previsto fue posible gracias a tres pilares estratégicos: diversidad en cosas por hacer, facilidad de uso en la plataforma y servicio al cliente disponible en español las 24 horas.

El directivo destacó que la interfaz intuitiva permite reservar de forma inmediata y segura, con toda la información accesible en un solo sitio. Este aspecto, sumado al acompañamiento constante, genera confianza en los usuarios y convierte el proceso de planeación en algo muy reconfortante.

Rossello subrayó la importancia del verano en este crecimiento, ya que marcó un parteaguas para la empresa en el mercado mexicano. El compromiso, afirmó, es seguir fortaleciendo la lealtad de los viajeros con más propuestas que respondan a sus intereses.

Un punto de partida hacia el futuro

Civitatis no solo celebra haber alcanzado los 2 millones de usuarios mexicanos, también lo toma como una base para continuar creciendo. La meta es mantener la innovación en su catálogo, consolidar su liderazgo en el sector y ofrecer cada vez más itinerarios que aporten valor a los viajes de los usuarios.

Con esta combinación de oferta amplia, servicio confiable y cercanía con el viajero, Civitatis se reafirma como uno de los grandes referentes de viajes en español a nivel global.