El magnetismo del Caribe mexicano

El Caribe mexicano es un motor estratégico de Quintana Roo para lograr la proyección turística de 2026 con 17 nuevas rutas aéreas y una ocupación hotelera estimada del 80 % y el auge de cruceros. Sus destinos clave para viajes sostenibles y de aventura son Cozumel, Bacalar y Holbox.

Sectur ha informado que “México está de moda”, para continuar con el crecimiento turístico y el brillante desempeño del sector en 026:

Han abierto nuevas rutas aéreas a partir de enero.

Se prevé un aumento del 80 % de ocupación hotelera en destinos clave como la Riviera Maya.

El turismo de cruceros también contribuirá con sitios de entrada para los grandes barcos como Cozumel y Mahahual.

Mientras que la Copa Mundial de la FIFA, atraerá a 5.5 millones de visitantes adicionales entre junio y julio.

El encanto de Quintana Roo

Como te habrás dado cuenta, Quintana Roo juega un papel preponderante en los pilares del turismo de México para 2026, por ello te invitamos a visitar algunos de sus destinos más bonitos, que proyectan se convertirán en los favoritos a nivel mundial:

1- Cozumel, la isla caribeña más grande de nuestro país, tiene como atractivo principal sus arrecifes de coral y la tranquilidad de su pintoresco pueblito. En 2025 consolidó su posición con destino de cruceros en Quintana Roo, al recibir 1 mil 300 buques con 4 millones 622 mil 000 pasajeros, según cifras del Gobierno del Estado. En sus cristalinas aguas es posible practicar snorkel, buceo, disfrutar de un paseo en catamarán o simplemente relajarse. En la playa El Cielo encontrarás miles de estrellas de mar; accesible sólo en barco. Un recorrido en cuatrimoto por la selva o el Parque Ecológico Punta Sur le brindará un toque de emoción al viaje. Finalmente, visita San Gervasio, un antiguo santuario maya dedicado a la diosa Ixchel.

2- Bacalar, la Laguna de los 7 colores y de agua dulce, también es conocida como las Maldivas de México; es uno de los siete destinos turísticos del Caribe mexicano que contribuirá a que la zona crezca en un 5 % durante este año, como se tiene proyectado. Para gozar de la magia de su laguna, nada, pasea en kayak o relájate en sus columpios sobre el mar.

Si deseas algo más intrépido, las opciones son: visitar Los Rápidos, un río lento natural con estromatolitos que conecta con la laguna Xul-ha; nadar en el cenote Azul; acudir al Canal de los piratas para navegar entre manglares.

3- Holbox, es el santuario de los Pies Descalzos, una isla ecológica que es libre de autos y que experimentó un 10 % de crecimiento en su ocupación hotelera, en 2025, gracias a un plan implementado por las autoridades locales y asociaciones hoteleras.

Podrás caminar entre sus extensos bancos de arena hacia el océano, explorar los manglares y apreciar a los flamencos. Es el lugar perfecto para nadar con tiburones ballena. Punta Mosquito, es el lugar ideal para ver las exóticas aves rosadas de abril a diciembre. Punta Cocos, es apta para un atardecer salpicado de bioluminiscencia. Sorpréndete con las aguas dulces del cenote Yalahau.

Como están en territorio mexicano, te sugerimos visitar las tres a lo largo del año, en pareja, en familia o con amigos, le brindarán momentos excepcionales a las vacaciones.