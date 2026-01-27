Qué hacer en Miami: 7 planes imperdibles

Miami será sede de uno de los eventos deportivos más esperados del 2026: la Copa Mundial de la FIFA. Se espera que miles de aficionados lleguen a la ciudad para disfrutar de los partidos.

Si planeas visitar Florida y aún no sabes qué actividades hacer durante tu estadía, en INVERTOUR te contamos siete planes imperdibles en la ciudad del Sol.

Las 7 mejores actividades para hacer en Miami

Desde playas emblemáticas hasta barrios llenos de arte, Miami ofrece experiencias para todos los gustos. Aquí algunas ideas para tu itinerario:

Recorre South Beach y su paseo Art Déco

South Beach es un ícono de la ciudad, con su playa de arena blanca y un paseo marítimo lleno de arquitectura Art Déco, tiendas, bares y restaurantes.

Camina por Ocean Drive, la avenida más famosa del barrio, y admira los edificios restaurados. También puedes rentar una bicicleta para explorar la zona, disfrutar de un trago en un rooftop con vista al mar o simplemente tomar el sol.

Visita Villa Vizcaya en Coconut Grove

Villa Vizcaya, construida en 1916 como casa de invierno del empresario James Deering, es un palacio de estilo renacentista italiano diseñado para parecerse a una villa europea frente al mar.

Por unos 18 dólares, puedes recorrer sus habitaciones decoradas con muebles y obras de arte de los siglos XV al XIX, así como sus jardines con fuentes, esculturas y terrazas con vistas a la Bahía Vizcaína.

Explora Little Havana

Si quieres adentrarte en el lado latino de Miami, Little Havana es el epicentro de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Allí puedes:

Recorrer la Calle Ocho (SW 8th Street), con música en vivo y murales de arte urbano.

Visitar una fábrica de puros artesanales y ver cómo se enrollan a mano.

Probar platos típicos cubanos en restaurantes tradicionales como La Carreta.

Haz compras en Bayside Marketplace

Para combinar compras y entretenimiento, visita Bayside Marketplace, un centro comercial al aire libre con vistas a la Bahía Vizcaína, tiendas, restaurantes con terraza y música en vivo.

Otra opción es Brickell City Centre, un complejo moderno con tiendas de lujo, restaurantes de autor y cines de última generación. Ambos lugares son ideales para un día nublado o para descansar del sol.

Navega por la Bahía Vizcaína

Desde Miami parten tours en barco por la Bahía Vizcaína, con vistas panorámicas del centro financiero, el puerto de cruceros y el puente Rickenbacker.

También es posible admirar las exclusivas islas Star Island, Hibiscus Island y Fisher Island, donde muchas celebridades tienen sus mansiones.

Disfruta del arte en Wynwood Walls

Wynwood es el barrio artístico de Miami, famoso por sus murales de gran formato y galerías de arte urbano.

El corazón del distrito es Wynwood Walls, una galería al aire libre con obras de artistas reconocidos a nivel mundial. Allí encontrarás estilos que van desde el graffiti clásico hasta el arte abstracto y político.

Además, el barrio ofrece tiendas de diseño, cafés creativos, cervecerías artesanales, librerías alternativas, mercados de comida, música en vivo y eventos culturales, especialmente los fines de semana.

Visita los museos más importantes de Miami

Si el clima no acompaña, los museos son una excelente alternativa. Entre los más destacados:

Pérez Art Museum Miami (PAMM): especializado en arte contemporáneo y moderno, con exhibiciones temporales y permanentes, vistas a la bahía y restaurante con terraza.

especializado en arte contemporáneo y moderno, con exhibiciones temporales y permanentes, vistas a la bahía y restaurante con terraza. MOCA (Museum of Contemporary Art): ubicado en North Miami, exhibe obras de artistas emergentes y consolidados del arte conceptual y visual. También organiza charlas y proyecciones.

ubicado en North Miami, exhibe obras de artistas emergentes y consolidados del arte conceptual y visual. También organiza charlas y proyecciones. History Miami Museum: ofrece una mirada profunda a la historia social y cultural del sur de Florida, con exposiciones sobre migración y comunidades locales.

Con estas opciones, podrás armar un itinerario completo y variado que te permitirá disfrutar al máximo de la Metrópoli del sur de Florida.