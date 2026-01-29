Vancouver se prepara para el Mundial FIFA 2026 con eventos, celebraciones y naturaleza fuera del estadio

La Columbia Británica vuelve a colocarse en el centro de los grandes reflectores internacionales. A menos de un año del evento deportivo más esperado del próximo verano, la emoción por la 23ª Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se respira en Vancouver, una de las 16 ciudades anfitrionas del torneo. El estadio BC Place será sede de siete partidos, pero la vivencia mundialista en esta región se extiende mucho más allá del silbatazo inicial.

Durante el encuentro, la ciudad se transformará en un gran punto de encuentro con celebraciones y una energía colectiva que envolverá calles, parques y barrios enteros. Y cuando la intensidad del marcador disminuye, el destino despliega una alternativa imbatible: escenarios naturales en estado puro. Montañas, bosques antiguos y costas salvajes se convierten en los mejores asientos fuera de la cancha, recordando que en British Columbia la emoción nunca abandona el juego.

Naturaleza en primera fila

Después del bullicio del estadio, la invitación es a ampliar la mirada. El imponente Fraser Canyon, contemplado desde el Hell’s Gate Airtram, brinda una perspectiva vertiginosa del entorno. En el Cape Scott Provincial Park, el ritmo lo marcan las olas y la calma de playas remotas. Wells Gray Provincial Park asombra con glaciares, antiguos volcanes y 41 cascadas de origen volcánico que conforman uno de los escenarios más impactantes de la región.

El recorrido se enriquece al adentrarse en territorios vivos de las Primeras Naciones en el Nisga’a Memorial Lava Bed Park, donde geografía y herencia cultural se entrelazan. Incluso en las Rocosas canadienses, el tiempo parece detenerse entre fósiles milenarios y panorámicas que recuerdan que algunas victorias duran un instante, mientras otras permanecen para siempre.

Comida

En Columbia Británica, la gastronomía también forma parte del espectáculo. El itinerario culinario puede comenzar en el Richmond Night Market, reconocido como el mercado asiático nocturno más grande de Norteamérica, o continuar en el food court del Aberdeen Mall, a unos pasos de la Canada Line.

Para quienes buscan una mesa donde el entorno sea tan protagonista como el menú, espacios como Backyard Farm, The Beer Farmers o Wild Mountain proponen experiencias que celebran los productos locales. Desde antojos informales hasta cenas cuidadosamente diseñadas, el destino confirma que el mejor lugar muchas veces está justo frente al plato.

Miradores, fauna y grandes vistas

La vida silvestre es una presencia constante en la Columbia Británica. Orcas, águilas, osos y aves migratorias protagonizan encuentros inesperados tanto desde el agua como a lo largo de senderos y balcones naturales. Mini cruceros con Victoria Harbour Ferries o Aquabus permiten el avistamiento de orcas, mientras que el Parque Provincial Chasm ofrece observación de fauna desde miradores formados por las paredes del cañón.

En North Vancouver, incluso es posible desayunar cerca de los osos grizzly Grinder y Coola en un centro de conservación. Ya sea caminando, pedaleando, navegando o desde el aire, en British Columbia las postales no son un complemento: son parte esencial del recorrido.