¡Conoce! Las mejores 5 playas de Miami

Para los viajeros que buscan equilibrar la pasión del fútbol con el descanso costero, la ciudad ofrece una infraestructura de playas que va desde el lujo vibrante hasta refugios naturales ocultos.

Miami en el verano de 2026 se perfila como uno de los destinos más emocionantes del planeta, ya que fungirá como ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por lo que está haciendo todo lo posible para recibir tanto a los aficionados al soccer como a quienes buscan gozar del sol.

Las imperdibles

Ya sea que la elijas por los partidos o simplemente quieras formar parte del ambiente vibrante, tienes que conocer sus playas de fama mundial, que están listas para brindarte experiencias inolvidables. INVERTOUR te proporciona la guía definitiva para que tu visita sea completa:

1. La icónica South Beach se extiende desde la calle 1 hasta la 23 a lo largo de Ocean Drive, es el lugar ideal para observar a la gente, ver celebridades y disfrutar de su vibrante ambiente. Se la considera el corazón del turismo en Miami. Es ideal para nadar entre sus aguas turquesas o tomar el sol en la arena blanca. Por las noches es el epicentro de la vida nocturna.

2. Escapada única a la Haulover Beach Park, famosa por su ambiente relajado e inclusivo y su sección nudista, que se ubica entre las torres de salvavidas 12 y 1, la única de su tipo en Miami. Es mucho más tranquila, es decir, se encuentra lejos del bullicio y es seguro que podrás tumbarte a tomar el sol mientras lees un libro. La corriente en la ensenada genera las condiciones propicias para surfear. Se localiza en el 10800 Collins Ave.

3. La familiar playa de Crandon Park, ubicada en la isla barrera de Key Biscayne, que parece una laguna, es un refugio de tranquilidad. Es apta para tomar clases de kitesurf, paddle surf, kayak y windsurf. Te sorprenderá porque tiene 27 canchas para practicar tenis. También tiene senderos panorámicos para caminar o andar en bicicleta y un carrusel histórico que únicamente opera los fines de semana y días feriados.

4. El encanto de la playa del Parque Estatal Bill Baggs Cape Florida, es el sitio ideal para una verdadera escapada en la naturaleza gracias a su costa virgen, senderos para caminatas y el histórico Faro de Cape Florida, se siente como si estuvieras a años luz de los rascacielos de Miami Beach. No olvides subir al faro, que te permitirá apreciar vistas panorámicas de la bahía de Biscayne. Pesca desde el malecón o alquila un kayak para surcar el mar. Practica ciclismo en los senderos naturales a través de sus zonas arboladas y a lo largo de la costa.

5. La serenidad de la playa del Parque Oceanside de North Beach, ha provocado que sea el lugar favorito de los lugareños, así que te sentirás como uno más de ellos. Ofrece una tranquila costa a la sombra de las palmeras en un entorno residencial, con mucho espacio para relajarse. Con frecuencia alberga conciertos, películas y eventos culturales. Entre las calles 78 y 87.