Boletos para el Mundial 2026: ¿Cuándo y cómo comprarlos, cuál es el precio de las entradas?

El Mundial de la FIFA 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá). Como era de esperarse, la venta de entradas es uno de los temas más esperados por los aficionados. Los boletos para el Mundial ya tienen un calendario definido con distintas fases que permiten a los fanáticos acceder a esta experiencia única.

La FIFA anunció que la primera fase comienza el 10 de septiembre de 2025 con el Sorteo de Preventa Visa. Este mecanismo otorga prioridad a los tarjetahabientes de Visa registrados, quienes pueden acceder a boletos desde 60 dólares. La preventa cierra el 19 de septiembre a las 11:00 ET (17:00 CET). Los ganadores recibirán una notificación a partir del 29 de septiembre con la fecha y hora asignada para completar la compra.

Los boletos estarán disponibles exclusivamente en la página oficial de la FIFA: fifa.com/es/tickets

Allí también se puede crear un FIFA ID, requisito indispensable para participar en las fases de venta y recibir notificaciones.

Fases de la compra de boletos

La FIFA estableció distintas etapas para la adquisición de los boletos para el Mundial con el fin de organizar la enorme demanda prevista.

1. Sorteo preferente Visa (10 al 19 de septiembre de 2025):

La fase inicial se abrió con la preventa exclusiva para tarjetahabientes Visa. Los interesados se registraron con su FIFA ID para entrar a un sorteo aleatorio. Quienes resulten seleccionados recibirán horarios específicos para comprar entradas a partir del 1 de octubre.

2. Segunda fase de venta (octubre a diciembre de 2025):

Del 27 al 31 de octubre se abrirá un segundo sorteo anticipado. Los aficionados deberán registrarse nuevamente y, tras el proceso aleatorio, los ganadores tendrán horarios asignados entre mediados de noviembre y principios de diciembre para adquirir sus boletos.

3. Tercera fase de venta (2026):

Iniciará tras el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™, cuando ya se conozcan los enfrentamientos de la fase de grupos. Los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos de sus equipos o para sedes determinadas.

4. Venta por orden de llegada:

En la etapa más cercana al torneo, la FIFA abrirá la venta de boletos restantes bajo el esquema “first come, first served”. Esta será la última oportunidad para quienes aún no hayan asegurado su lugar.

Además, se habilitará una plataforma oficial de reventa que permitirá intercambiar boletos de forma segura, evitando fraudes y sobreprecios.

Precios de los boletos del Mundial 2026

El precio de los boletos para el Mundial varía según la categoría y la fase del torneo. La FIFA confirmó que los más accesibles son los de la fase de grupos, desde 60 dólares. Conforme avanza el campeonato, los precios aumentan:

Fase de grupos: desde $60 dólares.

Octavos y cuartos de final: precios más altos según la sede y categoría.

Semifinales: incrementos considerables debido a la alta demanda.

Final: hasta $6 mil 730 dólares en las categorías más exclusivas.

Además, existen paquetes de hospitalidad VIP, disponibles únicamente en la plataforma oficial fifaworldcup26.hospitality.fifa.com, con beneficios adicionales como asientos preferenciales, acceso a áreas privadas y servicio de alimentos y bebidas.

Cómo asegurar boletos para el Mundial 2026

Crea un FIFA ID en el portal oficial de la FIFA.

Regístrate en las fases de sorteo según el calendario.

Si resultas seleccionado, compra tus entradas en el horario asignado.

Consulta las opciones de la plataforma de reventa oficial si necesitas intercambiar boletos.

El Mundial 2026 será histórico y los boletos para el Mundial ya están en la mira de millones de aficionados en todo el planeta. Seguir cada fase de venta y registrarse a tiempo es clave para no quedarse fuera de la máxima fiesta del fútbol.