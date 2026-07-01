En Washington D. C.: la nueva experiencia inmersiva en el Museo de Exploración de National Geographic

El nuevo Museo de Exploración de National Geographic ya abrió sus puertas en Washington D. C. y se suma a la oferta cultural de la capital estadounidense con una propuesta enfocada en ciencia, naturaleza, fotografía, tecnología y experiencias inmersivas.

El recinto se ubica en la sede mundial de la National Geographic Society, en 1600 M St. NW, en el centro de la ciudad. Su apertura marca una nueva etapa para la organización, que busca llevar sus historias más allá de las páginas, las pantallas y los documentales.

¿Qué ofrece el Museo de Exploración de National Geographic?

El Museo de Exploración de National Geographic propone una visita activa. En lugar de solo observar piezas o fotografías, los asistentes pueden recorrer espacios que recrean entornos, muestran avances científicos y acercan el trabajo de exploradores de distintas generaciones.

Entre sus áreas destaca Rolex Explorers Landing, una galería dedicada a objetos que muestran el camino de los exploradores, desde la curiosidad inicial hasta el impacto de sus descubrimientos.

También cuenta con Los Archivos, donde se exhiben notas de campo, artefactos e innovaciones digitales vinculadas con expediciones globales.

Otra zona relevante es la Plataforma de Aprendizaje de National Geographic, un espacio interactivo para estudiar geografía y mapas. A esto se suma Jack y Laura Dangermond | Esri Geoverse, un teatro de 270 grados donde los visitantes pueden explorar paisajes y conocer trabajos de campo.

Fotografía, animales y experiencias al aire libre

La exposición «Photo Ark: Animales de la Tierra«, del explorador Joel Sartore, presenta imágenes de animales de distintas partes del mundo en formato inmersivo. Además, la galería permanente «Enfoque: Fotografías de National Geographic» muestra una selección de imágenes capturadas por fotógrafos de la organización.

En el patio, los Ecosistemas interactivos integran esculturas, paisajes sonoros y realidad aumentada para acercar a los visitantes a distintos entornos naturales.

El museo también cuenta con el Restaurante Explorers, un mercado gastronómico internacional con cocina americana, italiana, marroquí, peruana y vietnamita. El Ballard Bar rinde homenaje al explorador Robert Ballard.

Maravillas de Nuestro Mundo: Océano

Como parte de la apertura, el museo estrenó «Maravillas de Nuestro Mundo: Océano», una experiencia nocturna inmersiva de 17 minutos creada con Moment Factory. Esta propuesta se realiza en el patio renovado y combina pantallas LED, proyecciones, iluminación, sonido espacial y una instalación de vidrio inteligente.

La experiencia lleva al público a un recorrido visual y sonoro por los océanos, con momentos interactivos antes y después del espectáculo.

Con más de 9 mil 300 m2 de espacio público, el Museo de Exploración de National Geographic se presenta como una parada para quienes visitan Washington D. C. y buscan una experiencia ligada a naturaleza, ciencia y exploración.