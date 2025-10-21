Preferred Hotels & Resorts relanza el sitio web Meeting Planner

Preferred Hotels & Resorts, la red de hoteles independientes de lujo más grande del mundo, anunció el relanzamiento de su sitio web Meeting Planner (meetings.preferredhotels.com), una plataforma diseñada para optimizar la búsqueda de sedes para reuniones y eventos. Este nuevo espacio digital busca facilitar el trabajo de planificadores y organizadores, ofreciendo una herramienta integral con información detallada, filtros avanzados y acceso directo a propuestas personalizadas.

Una plataforma más intuitiva y completa

El sitio renovado ahora está completamente integrado al portal principal de Preferred Hotels & Resorts, lo que permite a los usuarios navegar fácilmente entre opciones de alojamiento y espacios para eventos. La nueva versión ofrece datos precisos sobre cada propiedad, como el tamaño de las salas, número de habitaciones disponibles, distancia al aeropuerto, capacidad máxima de asistentes, impuestos y tarifas adicionales. Todo esto se organiza en una interfaz más visual y accesible que agiliza el proceso de selección.

Los planificadores pueden enviar solicitudes de propuesta (RFP) directamente desde la plataforma, con la confianza de contar con información actualizada y adaptada a las necesidades de cada evento. Además, el sistema de búsqueda permite filtrar por ubicación, tipo de reunión y requisitos específicos, presentando resultados que destacan los elementos más relevantes para cada usuario.

Actualizaciones y mejoras futuras

Para 2026, la empresa tiene previsto incluir nuevas funciones, como tarifas grupales, disponibilidad para buyouts, luz natural en salas, configuraciones de espacios y una biblioteca digital que ofrecerá acceso inmediato a menús, planos, diagramas y recorridos virtuales. Estas innovaciones buscan ofrecer una experiencia más inmersiva y eficiente para los profesionales del sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Amy Butterfield, vicepresidenta sénior de Ventas Globales – Grupos de Preferred Hotels & Resorts, explicó que el relanzamiento fue desarrollado con el apoyo del MICE Advisory Board, un grupo de expertos del sector que colabora activamente en la mejora continua de la marca. “Estas actualizaciones refuerzan nuestro compromiso con los planificadores y vendedores, garantizando que evolucione la forma en que apoyamos al segmento de reuniones y eventos”, destacó.

Recompensas para planificadores

El nuevo sitio también integra el programa I Prefer Planner, que permite acumular puntos por cada dólar generado en reservas. Los planificadores pueden obtener cinco puntos por cada dólar y hasta 500,000 puntos por evento, los cuales se pueden canjear por experiencias o beneficios exclusivos en más de 600 hoteles de lujo en más de 80 países.

El relanzamiento del portal consolida la apuesta de Preferred Hotels & Resorts por la innovación tecnológica aplicada al turismo de reuniones, ofreciendo una herramienta digital eficiente que conecta la planeación profesional con la experiencia de hospitalidad de alto nivel.