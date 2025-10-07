Preferred Hotels & Resorts da la bienvenida a VidantaWorld con dos nuevas propiedades en México

Preferred Hotels & Resorts, la red de hoteles independientes más grande del mundo, anunció la incorporación de BON Park Hotel en VidantaWorld Nuevo Vallarta y Jungala Park Hotel en VidantaWorld Riviera Maya a su portafolio global. Con esta integración, el grupo consolida su presencia en México y refuerza su liderazgo dentro del turismo de lujo internacional.

La alianza entre Preferred Hotels & Resorts y VidantaWorld representa un paso decisivo hacia la expansión global de la hospitalidad mexicana. Las nuevas propiedades se integran a la colección L.V.X., una de las categorías más exclusivas de la marca, que agrupa hoteles que destacan por su arquitectura, atención personalizada y excelencia operativa.

Alcance global y nuevas oportunidades

A través de esta colaboración, VidantaWorld accede a una plataforma internacional de ventas y distribución respaldada por sistemas de reservas con alcance mundial, además de soporte en marketing, relaciones públicas y estrategias digitales. Con oficinas comerciales en 35 países, Preferred Hotels & Resorts ofrece a sus miembros visibilidad inmediata en los principales mercados emisores del turismo de lujo, incluyendo Norteamérica, Europa, Sudamérica, Asia y Medio Oriente.

Asimismo, la alianza abre el camino a nuevos segmentos de viajeros de alto poder adquisitivo, como los miembros del programa de lealtad I Prefer Hotel Rewards, que cuenta con más de cuatro millones de afiliados en todo el mundo. Esta conexión permite a VidantaWorld fortalecer su posicionamiento entre los viajeros que buscan experiencias exclusivas con un enfoque personalizado y auténtico.

Una alianza estratégica para la hospitalidad mexicana

Stefania Ymay, Directora Regional para México de Preferred Hotels & Resorts, destacó que la incorporación de BON Park Hotel y Jungala Park Hotel marca “el inicio de una colaboración estratégica con VidantaWorld, una marca reconocida por su innovación y compromiso con la excelencia en hospitalidad”.

Por su parte, Norma Elvira Preciado Castañeda, Directora Comercial de VidantaWorld, subrayó que esta integración “valida el estándar de servicio y sofisticación que caracteriza a las propiedades del grupo, y abre nuevas oportunidades en mercados internacionales”.

Finalmente, Ernesto Medina Mauleon, Director de Desarrollo de Vidanta Nuevo Vallarta, señaló que la membresía de BON Park Hotel “refleja el esfuerzo por consolidar al destino como un referente de hospitalidad contemporánea en la región”.

Con esta alianza, Preferred Hotels & Resorts reafirma su papel como socio estratégico para los hoteles independientes que buscan crecimiento global sin perder su esencia local.