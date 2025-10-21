Alex Guarnaschelli colabora con Hilton Garden Inn para crear un menú especial para viajeros

La chef italoamericana Alex Guarnaschelli se ha unido a Hilton Garden Inn para presentar un menú especial por tiempo limitado en los restaurantes Garden Grille & Bar de la cadena en todo Estados Unidos. Estas creaciones culinarias están diseñadas para satisfacer los gustos de los viajeros actuales, que buscan disfrutar de una comida reconfortante durante sus desplazamientos.

De acuerdo con el Informe de Tendencias 2026 de Hilton, cuatro de cada cinco viajeros coinciden en que sus alimentos o snacks favoritos les ofrecen un momento de alivio y consuelo, incluso a kilómetros de distancia de su hogar.

Por esta razón, Hilton anunció esta alianza estratégica, cuyo objetivo es brindar un ambiente familiar y acogedor con un toque de estilo y sofisticación, a la vez que ofrece ingredientes de calidad y sabores intensos a sus huéspedes.

«En Hilton, innovamos constantemente para adaptarnos a las necesidades cambiantes de los viajeros», señaló Alan Roberts, líder de marca de Hilton Garden Inn. «La oferta gastronómica es una parte fundamental de ese compromiso, y nuestra colaboración con la chef Guarnaschelli refleja cómo estamos transformando la experiencia culinaria en nuestros hoteles. Juntos, creamos momentos que sorprenden y deleitan a nuestros visitantes, elevando el nivel de la cocina en Hilton Garden Inn».

¿Qué incluye el menú de Alex Guarnaschelli?

Esta propuesta presenta versiones audaces de clásicos, como pan de ajo con queso, albóndigas italianas y ensalada italiana picada finamente. Los comensales pueden disfrutarlos por separado o combinarlos para armar un platillo completo.

«Agradezco la oportunidad de colaborar con el hotel y crear platos que realmente deseo compartir con huéspedes de todo el país», expresó la chef Guarnaschelli.

«Cuando entro en un Hilton Garden Inn, siento una sensación de calidez y humanidad, y quiero que la comida refleje eso. Espero que los huéspedes se sientan conectados conmigo a través de estos platos reconfortantes y apetitosos, cada uno diseñado para ser fácil de preparar y satisfactorio. Si Hilton Garden Inn puede ofrecer ese tipo de experiencia, ¡me instalo!», agregó.

Este menú especial estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025 en más de 600 restaurantes Garden Grille & Bar.