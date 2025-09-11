Preferred Hotels & Resorts incorpora en México El Santuario Resort & Spa

Preferred Hotels & Resorts, la mayor marca mundial de hoteles independientes, que agrupa más de 600 propiedades en más de 80 países, anunció la incorporación de El Santuario Resort & Spa (Lifestyle Collection) a su portafolio global.

Con esta adición, la cadena refuerza su presencia en México, donde ya cuenta con 45 establecimientos distribuidos en destinos clave como Ciudad de México, Riviera Maya, Los Cabos, Ixtapa, Riviera Nayarit y Morelia, entre otros.

“Nos entusiasma dar la bienvenida a El Santuario, un refugio enfocado en el bienestar en Valle de Bravo, a nuestra colección,” comentó Antonio Vera, director Regional para México y Centroamérica.

A través de sus cuatro categorías —Legend, L.V.X., Lifestyle y Preferred Residences— Preferred Hotels & Resorts ofrece experiencias únicas de hospitalidad de lujo, adaptadas a diferentes estilos de vida y ocasiones.

“Esta propiedad, dedicada a la relajación y sanación, refleja el creciente interés por los viajes transformadores y destaca la belleza natural y riqueza cultural de una de las regiones más fascinantes del país. Con esta alianza, buscamos ampliar la proyección internacional de El Santuario y posicionar a Valle de Bravo como un destino de bienestar de clase mundial”, agregó.

Construido en forma circular sobre una montaña de cuarzo en el corazón de México, este resort, ubicado a dos horas de la capital, está diseñado para aprovechar la energía armónica y las vibraciones sanadoras de su entorno. Sus 135 suites y villas, muchas con vistas al lago y a las montañas, dan un ambiente sereno complementado por un programa integral de bienestar que incluye tratamientos holísticos, ceremonias ancestrales de temazcal, espacios meditativos como laberintos y espejos de agua, así como clases de yoga, pilates y tai chi.

Entre sus instalaciones se encuentran canchas de tenis y pádel, un centro ecuestre, club náutico con muelle privado y piscinas frente al lago, invitando a los huéspedes a disfrutar desde paseos a caballo y navegación hasta momentos de introspección y relajación profunda.

Nueva alianza impulsa autonomía hotelera

Como parte de su compromiso con el crecimiento sostenible de sus miembros, Preferred Hotels & Resorts firmó una alianza estratégica con DayBlink GPO (Organización Global de Adquisiciones) para ayudar a sus afiliados a obtener mayor control sobre su ecosistema de distribución y reducir la dependencia de canales costosos.

“A medida que el panorama evoluciona, es vital colaborar con socios que impulsen tanto las reservas como la rentabilidad,” afirmó Cheryl Williams, Chief Revenue Officer de la compañía.

La iniciativa busca tener mayor autonomía, condiciones más justas y herramientas para fortalecer las reservas directas mediante la plataforma SynXis.

“Nuestra colaboración con DayBlink GPO ofrece mejores condiciones comerciales, mayor paridad tarifaria entre canales y control sobre el inventario, proporcionando el respaldo necesario para que nuestros hoteles prosperen en un mercado altamente competitivo”, concluyó.