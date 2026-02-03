Preferred Hotels & Resorts comparte novedades para este 2026

Preferred Hotels & Resorts compartió novedades de 18 grupos hoteleros en 4 paneles temáticos: Resorts de playa, Caribe y Centroamérica, Wellness y de Ciudad o Urbanos.

Stefania Ymay, directora regional para México y Centroamérica en la compañía, dio la bienvenida a los invitados y fue la moderadora de cada panel. “Es un honor para nosotros celebrar a Preferred Hotels & Resorts, la marca de hoteles independientes más grande a nivel mundial. El año pasado celebramos 25 años y hoy sigue creciendo”, dijo.

Aumenta propiedades en México

Preferred Hotels and Resorts reforzó su presencia en México con la integración de nuevas propiedades que amplían su portafolio en el país. La marca representa a más de 600 hoteles, resorts y residencias en 80 países, y este año sumó más de 70 a su oferta global, incluidos varios en destinos clave para el viajero mexicano.

México ocupa un lugar estratégico, no solo por su diversidad turística, sino por el crecimiento constante del mercado. Desde la llegada de su primer hotel en 1999, la marca ha alcanzado 45 propiedades afiliadas en el país, siete de ellas dentro de la exclusiva Legend Collection.

Michelle Woodley, de Distribution, Revenue Management and IT Departments en Preferred Travel Group comentó: “Entre los nuevos miembros destacan el Santuario Resort & Spa en Valle de Bravo; BON Park Hotel at VidantaWorld Nuevo Vallarta; Jungala Park Hotel at VidantaWorld Riviera Maya; y Las Brisas Mérida”. Estas incorporaciones refuerzan el compromiso con experiencias de alto nivel en México y consolidan su visión de seguir creciendo en el mercado nacional.

Con una filosofía centrada en la ética del viaje y en la excelencia del servicio independiente, Preferred Hotels and Resorts mantiene su apuesta por México como uno de sus destinos más importantes y con mayor proyección internacional.

Wendy Villegas, Georgina Galván, Juan Carlos Moreno, Vicente Madrigal, Roaura Borbon, Lorena Vilchis, Tony Gutiérrez, Raquel Quintanilla, Lucero Malvaez, Stefania Ymay, Nelly Echavarría, Jesús García, Ana Kuri, David Torres, Robert Van Ness, Ana Artavia, Virgilio Acosta, Jennifer Jackson, Antonio Vera, Alejandro Fuentes, Elena Atristain, Michelle Woodley y Daniela Flores Bronson Soares y Rodrigo Betancourt Michelle Woodley y Stefania Ymay Wendy Villegas y Georgina Galván Lucero Malváez y Elena Atristain Raquel Quintanilla, Lorena Vilchis y Tony Gutiérrez David Torres, Ana Kuri, Vicente Madrigal y Virgilio Acosta Daniela Flores, Nelly Echavaría y Elizabeth Rodríguez Michelle Woodley Mayuli Pinilla y Robert Van Ness Stefania Ymay, Juan Carlos Moreno, Nelly Echavarría, Ana Kuri, Vicente Madrigal y Jesús García

Las novedades

Cada uno de los 4 paneles con representantes de cada hotel o grupo, dieron a conocer sus principales novedades e información útil para los viajeros mexicanos.

Resorts de playa

Participaron Haven Riviera Cancún, Lomas Hospitality, TAFER Hotels, Velas Resorts y Bahía Hotel & Beach House. Coincidieron en que más allá del hospedaje y de lo lindo de sus destinos, el turista busca actividades recreativas y enriquecedoras, como las de gastronomía y wellness.

Caribe y Centroamérica

El viajero de lujo quiere interactuar con el lugar que visita, conectar con el entorno y eso se logra a través del trato cálido y cercanía. Los integrantes del panel fueron lugares que llevan el propósito más allá, entre ellos: Gamboa Rainforest Reserve, Corcovado Wilderness Lodge by SCP, Porta Hotel Antigua, Ocean El Faro y Santarena Hotel, de países como Costa Rica, Panamá y Guatemala.

Wellness

En este rubro tan importante para los mexicanos, los expositores destacaron que buscan una conexión física y mental, más allá de un spa. En algunos casos es para desconectarse un rato, sin dejar de socializar. Cala de mar Resort & Spa Ixtapa, Atelier Playa Mujeres y El Santuario Resort & Spa fueron los representantes.

Hoteles de ciudad

Con el Mundial de Fútbol en 2026, Brisas Group, HS Hotson, Volga y Posadas Group, enfocan parte de su estrategia y esfuerzo en tener todo listo para lograr que muchas de sus propiedades sean contempladas, no sólo en lo que dure esta fiesta deportiva, sino que haya un pre y post. Sobre todo en ciudades de entrada como Cancún en Quintana Roo; y en las sedes como Guadalajara y Monterrey, además de la CDMX.