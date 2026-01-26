Royalton Hotels & Resorts redefine el todo incluido y traza su crecimiento rumbo a 2026

En el marco de FITUR 2026, Royalton Hotels & Resorts presentó su visión sobre la evolución del modelo todo incluido y compartió las líneas estratégicas que marcarán la siguiente etapa de crecimiento de la compañía. La participación en esta feria internacional coincidió con la celebración de su 15.º aniversario, un momento que la empresa aprovechó para reforzar su posicionamiento dentro del segmento premium y de lujo en el Caribe.

Directivos de la compañía explicaron que el todo incluido vive una transformación profunda. El enfoque actual prioriza la flexibilidad, el diseño contemporáneo y experiencias alineadas con las nuevas expectativas del viajero global. Para Royalton Hotels & Resorts, el futuro del modelo no depende solo de sumar propiedades, sino de renovar de forma constante el producto y la experiencia del huésped.

Actualmente, la cadena opera 25 resorts, a través de ocho marcas, en ocho países del Caribe. Como parte de esta nueva etapa, la compañía inició un programa de inversión de varios millones de dólares destinado a la renovación integral de hoteles clave. Destinos como Punta Cana y Santa Lucía concentran parte de estos planes, junto con la reciente renovación y reapertura en México de Royalton Riviera Cancun y Royalton Hideaway Riviera Cancun.

México, importante para Royalton Hotels & Resorts

México ocupa un papel central dentro del portafolio global de Royalton Hotels & Resorts, ya que concentra la mayor parte de su inventario y es el único mercado donde conviven todas sus marcas. Esta presencia se refuerza con proyectos en desarrollo como The Reserve en Paraíso de la Bonita, un edificio exclusivo de suites de ultra lujo que representa una nueva expresión del todo incluido de alto nivel.

La compañía también subrayó la importancia del mercado europeo, en especial España, como uno de los principales emisores hacia el Caribe. La conectividad aérea, la madurez del viajero y el interés por propuestas todo incluido más especializadas consolidaron a Europa como un mercado estratégico dentro de su plan comercial.

En paralelo, Royalton Hotels & Resorts mantiene una expansión sostenida junto a socios de largo plazo. Entre las aperturas previstas destacan Royalton Vessence Barbados, programado para mediados de 2026, y Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove. Además, la empresa presentó Royalton Fan Fest 2026, una iniciativa enfocada en el entretenimiento y dirigida a los aficionados al fútbol durante grandes eventos deportivos internacionales.