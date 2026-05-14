Fairmont Mayakoba comparte sus experiencias y novedades dentro de la celebración de su 20 aniversario

Fairmont Mayakoba celebra 20 años en la Riviera Maya con una agenda enfocada en familias, experiencias temáticas y actividades vinculadas con la temporada de verano. De acuerdo con Claudia Estrada, jefa de Ventas Leisure en la propiedad, el complejo prepara una serie de eventos que buscan reforzar su propuesta para distintos tipos de viajeros.

Uno de los planes más relevantes estará relacionado con el Mundial de Fútbol. El resort contará con un espacio tipo estadio dentro de Mayakoba, donde se proyectarán los partidos principales. Esta propuesta se acompañará con actividades diseñadas para todos, ya que mantiene un enfoque fuerte en este segmento, aunque cuenta con áreas pensadas para adultos.

El lugar donde se dieron a conocer estas novedades, fue en la suite Imperial en Sofitel, en la Ciudad de México, que también pertenece a Accor. El gerente general, Sylvain Chauvet agradeció la presencia de los invitados, quienes pudieron disfrutar de deliciosos postres estilo francés.

¿Qué actividades tendrá Fairmont Mayacoba en verano?

El programa de verano de Fairmont Mayacoba iniciará el 20 de junio y se extenderá hasta el 10 de agosto. La propuesta estará organizada por semanas temáticas inspiradas en distintos países, como Holanda, México, Francia y España.

Cada semana contará con cosas diferentes, vinculadas con el ambiente del Mundial y con experiencias pensadas para huéspedes de distintas edades. La intención es que cada día tenga una dinámica distinta.

Además, preparan vivencias relacionadas con el Día de Muertos y otras como paseos por cenotes, que forman parte de su oferta durante el año.

Renovación y nuevos espacios

Claudia Estrada destacó que Fairmont Mayakoba tuvo una renovación importante en sus instalaciones. Entre las novedades se encuentra su club de playa, considerado uno de sus espacios más representativos dentro de la Riviera Maya.

Éste integra cinco opciones culinarias inspiradas en los cuatro elementos. A esto se suman actividades incluidas para los huéspedes, como recorridos en bote, bicicletas, Nature Trail y acceso al pueblito de Mayakoba, compartido con los hoteles del complejo.

Para agentes de viajes, la ejecutiva señaló que son aliados clave en la historia del resort. También indicó que existen tarifas especiales y la posibilidad de realizar visitas de inspección para conocer la propiedad y su oferta.