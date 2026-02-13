Perú anuncia aumento en las tarifas de ingreso a Machu Picchu desde mayo de 2026

¿Planeas visitar Perú este año? ¡Toma nota! El Gobierno de Perú anunció un aumento en el precio de las entradas para acceder a Machu Picchu, vigente a partir del 1 de mayo.

Según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, esta modificación tiene como objetivo destinar los fondos al “mantenimiento de los recursos naturales” del emblemático parque arqueológico y ecológico.

“Este ajuste responde a la necesidad de contar con recursos para conservar el sitio; hay que recordar que fue aprobado por la UGM (Unidad de Gestión de Machu Picchu) en 2022 y, por diversos motivos, se estuvo postergando”, afirmó Mera en declaraciones difundidas por la agencia oficial Andina.

Machu Picchu, declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad desde 1983, es una de las Siete Maravillas del Mundo moderno. Ofrece a los visitantes una fusión única de historia incaica, arquitectura notable y misticismo energético en los Andes peruanos.

¿Cuánto costará la entrada a Machu Picchu en 2026?

De acuerdo con EFE, la nueva tarifa significará un pago adicional de 11 soles (aproximadamente $3.2 dólares) para turistas extranjeros mayores de 18 años, cuyo precio total será de 163 soles ($48.6 dólares).

Para menores de entre 3 y 17 años, la subida será de 5 soles ($1.5 dólares), quedando la entrada en 157 soles ($46.8 dólares).

En este sentido, la ministra destacó que el incremento tiene un “respaldo técnico” y permitirá financiar la preservación de los recursos naturales del área.

“Es necesario actuar para mejorar las condiciones de acceso al parque. Se evaluaron las necesidades de conservación y, para cumplirlas, se requieren recursos adicionales”, explicó.

Finalmente, Mera precisó que la actualización se fundamenta en un “análisis técnico” y señaló que aún se estudia si el ajuste afectará a quienes ya adquirieron boletos para junio y julio, temporada alta en el emblemático sitio arqueológico.