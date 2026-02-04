FIFA PASS y visas para la Copa Mundial 2026: lo que debes saber antes de viajar

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol, y también en la forma de planear un viaje deportivo. Con partidos en Canadá, Estados Unidos y México, millones de aficionados ya comenzaron a resolver una duda clave: cómo tramitar la visa a tiempo. En este contexto surge el FIFA PASS, un sistema que busca facilitar el proceso migratorio para los asistentes al torneo.

¿Qué es el FIFA PASS y para qué sirve?

El FIFA PASS es un sistema de citas prioritarias para la tramitación de visas de entrada a Estados Unidos, dirigido exclusivamente a titulares de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Es un servicio voluntario que permite acceder a una cita de visa con mayor rapidez, especialmente útil para aficionados de países donde los tiempos de espera suelen ser prolongados.

Este mecanismo ya se encuentra en funcionamiento y será gestionado directamente por el gobierno de Estados Unidos. La FIFA no supervisa ni controla el proceso, pero actúa como enlace informativo para los aficionados que cumplen con los requisitos.

¿Quiénes pueden usarlo?

El FIFA PASS está pensado para quienes:

Ya cuentan con boletos para la Copa Mundial 2026™.

Necesitan visa para ingresar a Estados Unidos.

Provienen de países con altos tiempos de espera para citas consulares.

Los aficionados de países incluidos en el Programa de Exención de Visado (ESTA), así como quienes ya tienen citas abiertas para visa, no requieren este sistema y pueden continuar con el trámite regular.

¿Cómo se accede?

FIFA Ticketing informará a los titulares de boletos sobre la disponibilidad del FIFA PASS y enviará instrucciones claras para participar. Quienes compren entradas en etapas posteriores también podrán optar por el sistema al momento de la compra.

Es importante entender que el FIFA PASS no sustituye el proceso migratorio ni garantiza la aprobación de la visa. Solo facilita el acceso a una cita prioritaria.

Dudas frecuentes sobre visas y boletos

Un punto clave es que no es obligatorio contar con un boleto del Mundial para solicitar una visa, ni tener la visa garantiza la compra o asignación de entradas. Ambos procesos son independientes y dependen de criterios distintos.

Además, si un aficionado no obtiene la visa o se le niega la entrada a alguno de los países anfitriones, FIFA Ticketing no ofrece compensación por los boletos adquiridos.

Recomendaciones antes de viajar

La Copa Mundial 2026 contará con 48 selecciones y más de seis millones de entradas disponibles, lo que implica alta demanda en trámites migratorios. Por ello, se recomienda iniciar solicitudes de visa o autorización de viaje con la mayor anticipación posible y verificar siempre los requisitos oficiales de Canadá, Estados Unidos y México.

El FIFA PASS se presenta como una herramienta útil para planear el viaje con menos incertidumbre, pero la responsabilidad final recae en cada aficionado. Informarse a tiempo será clave para vivir el Mundial sin contratiempos.

Consulta estos enlaces para mayor información:

Canadá: https://ircc.canada.ca/english/visit/visas.asp

México: https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/en/visas-foreigners

Estados Unidos: https://www.state.gov/fifa-world-cup-26 (Nota: Las embajadas y consulados de EE. UU. permanecen abiertos durante un cierre del gobierno, y puedes solicitar una visa durante ese período).