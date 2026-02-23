Incidentes en tres aeropuertos de México obligan a desviar vuelos; AFAC asegura operaciones normales

Después de que incidentes violentos obligaran a redirigir vuelos de distintas aerolíneas la tarde del domingo 22 de febrero en aeropuertos de Puerto Vallarta, Guadalajara y Tepic, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) afirmó que las operaciones aéreas continúan desarrollándose con normalidad.

A través de sus redes sociales, la AFAC explicó que debido a los sucesos ocurridos el domingo, algunas compañías internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus vuelos siguiendo sus protocolos internos; sin embargo, aseguró que las terminales aéreas permanecen funcionando de manera habitual.

«Existe una coordinación interinstitucional y de colaboración con las diversas instancias de seguridad para garantizar la protección de las operaciones y de todos los pasajeros. Los Centros de Operaciones en Emergencias (COE) en cada aeropuerto laboran conforme a sus procedimientos establecidos», se lee en su comunicado publicado en X.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informa que, derivado de los hechos registrados esta mañana en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic, algunas aerolíneas internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus… pic.twitter.com/3CYvZzDPzS — AFAC (@AFAC_mx) February 22, 2026

Asimismo, indicó que la AFAC sigue trabajando y mantiene contacto permanente con todas las autoridades para informar sobre la situación de los aeropuertos del país.

Impacto en las aerolíneas y pasajeros

Tras estos hechos, compañías como Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, Air Canada, WestJet, United Airlines, Delta, Southwest y Alaska Airlines suspendieron temporalmente sus vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara, después de que se reportaran hechos violentos en Jalisco.

Por su parte, Volaris solicitó a sus pasajeros mantenerse atentos a su correo electrónico, donde recibirán alternativas para autogestión, mientras que Viva Aerobús señaló que, ante los bloqueos en las zonas cercanas a los aeropuertos del Bajío, Reynosa y el tapatío, activó su política Flex-Si-bilidad.

De acuerdo con reportes oficiales, se estima que cerca de 100 vuelos con destino a Guadalajara quedaron cancelados o sufrieron retrasos, afectando a cientos de pasajeros.