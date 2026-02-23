Incidentes en tres aeropuertos de México obligan a desviar vuelos; AFAC asegura operaciones normales | Invertour

La AFAC afirmó que las operaciones aéreas continúan desarrollándose con normalidad.
Incidentes en tres aeropuertos de México obligan a desviar vuelos; AFAC asegura operaciones normales

Después de que incidentes violentos obligaran a redirigir vuelos de distintas aerolíneas la tarde del domingo 22 de febrero en aeropuertos de Puerto Vallarta, Guadalajara y Tepic, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) afirmó que las operaciones aéreas continúan desarrollándose con normalidad.

A través de sus redes sociales, la AFAC explicó que debido a los sucesos ocurridos el domingo, algunas compañías internacionales con destino al Aeropuerto de Puerto Vallarta desviaron sus vuelos siguiendo sus protocolos internos; sin embargo, aseguró que las terminales aéreas permanecen funcionando de manera habitual.

«Existe una coordinación interinstitucional y de colaboración con las diversas instancias de seguridad para garantizar la protección de las operaciones y de todos los pasajeros. Los Centros de Operaciones en Emergencias (COE) en cada aeropuerto laboran conforme a sus procedimientos establecidos», se lee en su comunicado publicado en X.

Asimismo, indicó que la AFAC sigue trabajando y mantiene contacto permanente con todas las autoridades para informar sobre la situación de los aeropuertos del país.

Impacto en las aerolíneas y pasajeros

Tras estos hechos, compañías como Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, Air Canada, WestJet, United Airlines, Delta, Southwest y Alaska Airlines suspendieron temporalmente sus vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara, después de que se reportaran hechos violentos en Jalisco.

Por su parte, Volaris solicitó a sus pasajeros mantenerse atentos a su correo electrónico, donde recibirán alternativas para autogestión, mientras que Viva Aerobús señaló que, ante los bloqueos en las zonas cercanas a los aeropuertos del Bajío, Reynosa y el tapatío, activó su política Flex-Si-bilidad.

De acuerdo con reportes oficiales, se estima que cerca de 100 vuelos con destino a Guadalajara quedaron cancelados o sufrieron retrasos, afectando a cientos de pasajeros.

