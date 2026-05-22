Semarnat vs Royal Caribbean: ¿Qué pasó con el proyecto «Perfect Day» en Mahahual, Quintana Roo?

El desarrollo turístico “Perfect Day”, promovido por la compañía Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, ha provocado cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y autoridades federales debido a sus posibles efectos ecológicos y sociales en la zona.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, indicó que la iniciativa no cuenta con autorización para ejecutarse en el país y aseguró que la dependencia no la aprobará.

“Sabemos que la empresa está buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, declaró en conferencia de prensa.

La propuesta contempla la edificación de un parque acuático con toboganes de más de 60 metros de altura, múltiples albercas y un río lento artificial que, según la compañía, sería el más extenso del mundo. El complejo pretende recibir hasta 21 mil visitantes diarios, lo que ha encendido alertas por la presión que esto podría generar en los servicios básicos de una comunidad de apenas 2 mil 800 habitantes.

Preocupaciones ambientales y comunitarias

Asimismo, especialistas y colectivos ambientalistas han advertido posibles daños a ecosistemas marinos y costeros, entre ellos arrecifes, manglares, dunas y el sistema de aguas subterráneas de la región.

De acuerdo con Greenpeace, los efectos del desarrollo están contemplados en la propia documentación de la empresa como permanentes, irreversibles, acumulativos y sinérgicos. La organización también cuestionó las medidas de mitigación planteadas.

“Los ecosistemas no se trasladan como objetos: cuando se desmontan manglares, selvas o dunas, se destruyen”, señaló el organismo ambientalista.

Por su parte, Royal Caribbean lamentó la postura de la Semarnat; sin embargo, reiteró que respeta a las autoridades ambientales mexicanas.

“Seguimos creyendo en México y nos sentimos optimistas respecto al potencial de llevar adelante nuestra inversión responsable. En las próximas semanas sostendremos un nuevo diálogo… esto para avanzar de una manera que genere prosperidad compartida mediante el desarrollo de infraestructura ambiental esencial, la creación de miles de empleos locales y programas comunitarios que apoyen a la población de México”, señaló la naviera.