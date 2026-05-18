Memorial Day en EE. UU.: qué es y cómo se conmemora a los caídos en combate cada mayo

El Día de la Conmemoración de los Caídos (Memorial Day) es una de las fechas más significativas en Estados Unidos. Esta jornada, que se conmemora cada 25 de mayo, rinde tributo tanto a hombres como a mujeres que perdieron la vida en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas del país.

Pero ¿por qué se conmemora el “Memorial Day”? En sus orígenes, esta efeméride estaba dedicada únicamente a quienes fallecieron en la Guerra Civil; sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial su significado se amplió. Desde entonces, se recuerda a todo el personal militar estadounidense que ha muerto sirviendo a su nación en conflictos armados.

Fue en 1971 cuando el Congreso estableció el último lunes de mayo como feriado federal.

¿Cómo se conmemora el “Memorial Day”?

Una de las tradiciones más emblemáticas tiene lugar en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, donde el presidente o el vicepresidente de Estados Unidos pronuncia un discurso para honrar la memoria de quienes murieron en combate.

Asimismo, la bandera estadounidense se iza a media asta desde el amanecer hasta el mediodía.

No obstante, la conmemoración no se limita únicamente a visitas a panteones ni a la colocación de flores en las tumbas de los militares, ya que estas prácticas han evolucionado con el paso del tiempo.

De acuerdo con National Geographic, durante esta jornada también se llevan a cabo diversas actividades, entre ellas:

Compra de amapolas: El uso de amapolas es un símbolo de recuerdo hacia los caídos, tradición adoptada en países de la Commonwealth durante el Remembrance Day (11 de noviembre), que también se popularizó en Estados Unidos tras la difusión del poema “In Flanders Fields”, de John McCrae, consolidándose como un emblema de memoria y homenaje a los soldados fallecidos en guerra.

El uso de amapolas es un símbolo de recuerdo hacia los caídos, tradición adoptada en países de la Commonwealth durante el Remembrance Day (11 de noviembre), que también se popularizó en Estados Unidos tras la difusión del poema “In Flanders Fields”, de John McCrae, consolidándose como un emblema de memoria y homenaje a los soldados fallecidos en guerra. Desfiles: A lo largo del día se organizan desfiles militares, así como exhibiciones aéreas y terrestres encabezadas por las Fuerzas Armadas, como parte de los actos conmemorativos dedicados a quienes perdieron la vida en combate.

A lo largo del día se organizan desfiles militares, así como exhibiciones aéreas y terrestres encabezadas por las Fuerzas Armadas, como parte de los actos conmemorativos dedicados a quienes perdieron la vida en combate. Momento de silencio : A las 15:00 horas se invita a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en honor a los difuntos, además de reflexionar sobre la guerra y la democracia.

: A las 15:00 horas se invita a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en honor a los difuntos, además de reflexionar sobre la guerra y la democracia. Discurso del presidente: Durante esta fecha también se incluye un mensaje anual del presidente —actualmente Donald Trump— dedicado a las Fuerzas Armadas y a los militares caídos.

Por otro lado, muchos ciudadanos aprovechan este día como el inicio no oficial del verano, organizando reuniones al aire libre, convivencias comunitarias, días de campo y salidas en familia.