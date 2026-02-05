Meet in Paradise by República Dominicana refuerza promoción en México

República Dominicana dio inicio a su Road Show en la Ciudad de México con la presentación de la experiencia Meet in Paradise, una jornada dirigida a agentes de viajes y tour operadores, quienes conocieron de primera mano el espíritu vibrante del Caribe a través de una apuesta completamente inmersiva. A lo largo del evento, los participantes exploraron la gastronomía, la cultura, la infraestructura hotelera y la amplia propuesta turística del país.

La jornada fue encabezada por el ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, y la directora de la Oficina de Turismo de República Dominicana en México, Carolina Pérez. Asimismo, reunió a más de mil 600 profesionales de la industria turística, provenientes de Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, Aguascalientes, Baja California, Cuernavaca, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mérida, Puebla, Puerto Vallarta y Veracruz, entre otros mercados estratégicos.

Diseñado como una plataforma para estrechar vínculos con los principales actores del sector turístico mexicano y detonar nuevas oportunidades de colaboración e inversión, Meet in Paradise reafirmó la importancia de México. En este contexto, David Collado subrayó el valor de este tipo de iniciativas:

“México es un mercado estratégico para la República Dominicana. Encuentros como Meet in Paradise nos permiten seguir fortaleciendo relaciones, generando oportunidades reales de negocio y mostrando, de manera cercana y auténtica, todo lo que tenemos para ofrecer”, afirmó.

Durante su intervención, Collado presentó a su país como uno de los más innovadores frente a los retos impuestos por la pandemia y otros escenarios adversos. También resaltó la diversidad de su portafolio turístico, con sitios emblemáticos como Punta Cana, Samaná, Puerto Plata, Miches y Santo Domingo.

“En 2021, en medio de la pandemia, República Dominicana rompió récords durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, registrando el mejor último cuatrimestre de su historia. No contamos turistas, porque lo que creamos son experiencias; las vivencias crean historias y las historias generan recuerdos inolvidables. Para nosotros es un gran orgullo que una persona recuerde su visita y se enamore”, señaló.

Asimismo, el ministro destacó que durante 2025 arribaron más de 163 mil viajeros mexicanos a Dominicana, superando a Inglaterra e Italia. “México se ha convertido en un país sumamente relevante para nosotros. No tenemos petróleo; nuestro petróleo es el turismo. Esta actividad representa el 15 % del PIB, genera más de un millón de empleos y va mucho más allá del sol y la playa: es la principal industria nacional”, puntualizó.

Tras un 2025 históricamente exitoso —año en el que se registró un crecimiento del 39.3 % respecto al periodo anterior—, el Road Show se consolidó como un espacio de celebración y fortalecimiento de la relación bilateral. Con estos resultados, México se posicionó como el octavo mercado emisor hacia la isla, superando a Chile, Brasil y Francia.

Meet in Paradise impulsa la capacitación y el desarrollo turístico

Durante la jornada, asesores de viajes participaron en capacitaciones interactivas, paneles temáticos y vivencias culturales y gastronómicas, lo que les permitió conectar de forma directa y sensorial con la República Dominicana, así como descubrir la diversidad, hospitalidad y riqueza cultural que la distinguen.

Desde las 9:00 de la mañana, los participantes se sumergieron en la esencia dominicana a través de una agenda cuidadosamente diseñada, que incluyó catas de ron, clases de baile con ritmos caribeños, elaboración de casabe y sesiones de pintura inspiradas en los paisajes locales, todas orientadas a transmitir la autenticidad y calidez que caracterizan a la nación.

Esta edición incorporó además al ámbito académico, reforzando el enfoque formativo y de desarrollo de talento para la industria turística, con la participación de 57 estudiantes y representantes de universidades clave, entre ellas ESDIE, Universidad Intercontinental, Universidad Anáhuac, Universidad Latinoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Negocios ISEC.

Asimismo, los asistentes también conocieron los principales atributos del país, que incluyen playas de clase mundial, una sólida identidad cultural, gastronomía emblemática, una robusta infraestructura hotelera y una propuesta diversa para segmentos como lujo, bodas, MICE y turismo de experiencias.

Este crecimiento sostenido cuenta con el respaldo de una conectividad aérea en constante expansión. Durante 2025, el tráfico aéreo entre ambos países registró aproximadamente mil 461 vuelos directos, con una ocupación promedio del 64 %, facilitando el acceso y atendiendo una demanda en aumento. En cuanto al perfil del viajero mexicano, el 47 % viaja motivado por el descanso y la desconexión, el 24 % por la calidad de la hotelería y el 18 % por el interés en actividades culturales, lo que se traduce en una estadía promedio cercana a los ocho días.

Con Meet in Paradise, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana reafirma su compromiso con el mercado mexicano, apostando por la formación, la profesionalización y el fortalecimiento del ecosistema turístico como pilares de un desarrollo sostenible, e invitando a seguir descubriendo un país donde el Caribe se vive con todos los sentidos.