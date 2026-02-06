La Copa Mundial de Fútbol 2026 llega a Vancouver: presentan su oferta turística

El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca, y Vancouver será sede de siete partidos, por lo cual, representantes de Destination Vancouver estuvieron en México para dar a conocer su oferta turística.Benjamín Díaz, CEO de AD Nova, empresa que representa a esta oficina de turismo en nuestro país, dio la bienvenida a la delegación que se dio cita en un cóctel para compartir novedades con agentes de viajes y tour operadores.

Entre ellos se encontraban: Ana Vázquez, Market Manager Norte América; Krista Alcazar, directora de Desarrollo de Mercados; Natalie Fox, gerente, medios de turismo y Relaciones Públicas Norte América.

Vancouver, oferta turística para los mundialistas

Vancouver aprovecha el impulso del Mundial para colocarse en la conversación global y mostrar todo lo que ofrece como destino turístico. Krista Alcazar comentó que la ciudad trabaja en campañas que conectan la emoción de los partidos con experiencias que equilibran esa intensidad, desde actividades al aire libre hasta planes de bienestar en plena zona urbana.

La propuesta para los mundialistas combina fútbol y naturaleza. Aquí, después de un encuentro, es posible cambiar el ambiente del estadio por caminatas en selvas tropicales, aire fresco y espacios que invitan a bajar el ritmo. El destino apuesta por momentos revitalizantes que ayudan a desconectarse del estrés cotidiano, incluso sin salir de la ciudad.

Otro punto clave es su perfil multicultural. Vancouver reúne comunidades de todo el mundo y durante el torneo se vive un ambiente donde se apoyan distintas selecciones, además de Canadá. Esta diversidad también se refleja en su gastronomía, barrios y actividades culturales, ideales para quienes viajan por el Mundial y buscan algo más que el deporte.

En 2026, Vancouver alberga siete partidos y organiza un festival para fans en Hastings Park, con entrada gratuita mediante registro. El evento incluye zonas para ver juegos, conciertos en vivo y actividades paralelas para quienes no cuentan con boletos.

El verano también coincide con una temporada alta de cruceros, por lo que se recomienda planear traslados con tiempo, sobre todo entre Canada Place y el aeropuerto. Para información actualizada, el destino mantiene contenidos especiales en destinationvancouver.com, con opciones para fiestas, actividades y planes alternativos durante el torneo.

Meredith Moll, de Destination British Columbia, por su parte, dijo que esta provincia canadiense, recibirá a un millón de visitantes que gastarán mil millones de dólares y que esta oportunidad generará 18.000 empleos. Y que trabajan en conjunto para crear más experiencias para los turistas que gozarán de paisajes increíbles, frondosos bosques lluviosos y picos montañosos imponentes. Sin dejar de lado la gastronomía local y un mosaico cultural.

BeatifulSeats.ca presenta escapadas de tres días y road trips diseñados para incentivar los viajes antes, entre y después de los partidos.

En el evento, los invitados disfrutaron de un mundial de futbolito, los tres primeros lugares recibieron premios especiales.