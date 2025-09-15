De la pizza a la pasta: Estos son los mejores lugares para comer en Italia

Italia es un país con gran diversidad de atracciones al aire libre, donde encontrarás historia y cultura en cada rincón, desde monumentos hasta calles empedradas. Además, ofrece una gastronomía variada y deliciosa: desde la clásica pizza margherita o un cremoso spaghetti alla carbonara, hasta su famosa lasaña y, por supuesto, el tradicional gelato.

Si piensas viajar al corazón del Imperio romano, aparte de disfrutar arte y paisajes naturales, no puedes dejar pasar la oportunidad de comer en alguno de sus restaurantes y deleitarte con sus maravillosos platillos, que prometen dejar un excelente sabor de boca. Te contamos cuáles son los comedores que no puedes dejar de lado si visitas el país de la dolce vita.

Apud Jatum Panormus

Si buscas disfrutar de una buena pizza, no puedes dejar de visitar Apud Jatum Panormus, ubicado en Via Umberto Giordano 61, 90144, Palermo, Sicilia. Este local fue galardonado con el premio Travellers’ Choice: Lo Mejor de lo Mejor. Encontrarás una gran variedad de pizzas y bebidas.

Nannarella

Otro imperdible es Nannarella, donde los visitantes pueden probar platos cargados de auténtico sabor romano, desde ensaladas frescas y lasañas hasta una variedad de pastas, sin olvidar su famoso tiramisú. El sitio se encuentra en Piazza di San Calisto 7/A-8, 00153, Roma.

Restaurante Wisteria

Galardonado con una estrella Michelin, Wisteria ofrece cocina contemporánea con los sabores del norte del Adriático. Su menú incluye pastas, postres que no querrás perderte, pescados del Alto Adriático y carnes de alta calidad provenientes de la reconocida carnicería Montello Mazzaro. Está en San Polo 2908, 30125, Venecia.

Shabby Grill Restaurant

En Milán puedes visitar Shabby Grill, un lugar acogedor donde disfrutar parrillas con carne seleccionada y añejada, acompañadas de una cuidada selección de quesos y guarniciones. Está en Via Novara 31, Piazza Carlo Amati, 20147.

Pane e Salame

Si buscas comida callejera deliciosa, no puedes dejar de visitar Pane e Salame, donde disfrutarás un buen ambiente y sándwiches generosos con carnes frías, además de tablas de quesos y jamón, ensaladas frescas y una buena copa de vino. Lo encontrarás en Via di Santa Maria in Via 19, 00187 Roma.