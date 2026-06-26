Paso a paso para tramitar la visa americana

Viajar a Estados Unidos desde México requiere contar con una visa vigente. Para muchas personas, el proceso puede parecer largo, pero se vuelve más claro cuando se entiende cada etapa. La visa de no inmigrante B1/B2, utilizada para turismo y negocios, exige llenar un formulario, pagar una tarifa y acudir a una entrevista consular.

Antes de iniciar, conviene revisar la información oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, ya que los requisitos y procedimientos pueden cambiar.

¿Qué necesitas antes de agendar la cita para la visa?

De acuerdo con ASSIST CARD, el primer paso es completar el formulario DS-160 en línea, a través del portal CEAC. Este documento solicita datos personales, información laboral, motivo del viaje y antecedentes. Al finalizar, el sistema genera un código de barras que debes guardar, ya que será necesario para continuar el trámite.

Después debes pagar la tarifa MRV, que corresponde al procesamiento de la solicitud. Para la visa B1/B2, el costo es de $185 dólares, aunque puede variar según el tipo de visa. El pago se realiza mediante el sistema USVISA-INFO o en los bancos autorizados por la plataforma.

Una vez que tengas el DS-160 y el comprobante de pago, debes crear un perfil en USVISA-INFO, el sistema oficial para gestionar citas consulares en México.

¿Cómo agendar la cita para la visa americana?

Con tu perfil activo, ingresa a USVISA-INFO e inicia sesión. Ahí deberás registrar tus datos, el número del DS-160 y la información del pago MRV.

Después selecciona el tipo de visa que solicitarás. En la mayoría de los casos de turismo o negocios corresponde a B1/B2. También tendrás que elegir la sede consular donde deseas presentarte. En México hay opciones como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Nogales y Ciudad Juárez.

El sistema mostrará un calendario con las fechas disponibles. Si no encuentras turnos cercanos, puedes revisar otras sedes o entrar con frecuencia, ya que algunas citas se liberan por cancelaciones.

Cuando elijas día y hora, descarga e imprime el comprobante. También recibirás una confirmación por correo electrónico.

¿Qué hacer si no hay fechas disponibles?

La falta de citas es común en temporadas de alta demanda. Por eso se recomienda iniciar el trámite entre tres y seis meses antes del viaje.

También puedes explorar otras sedes, activar notificaciones en USVISA-INFO o solicitar una cita de emergencia si tienes una razón médica, familiar o laboral documentada.

Tramitar la visa americana requiere paciencia, orden y revisión constante del sistema. Tener todos los documentos listos desde el inicio puede ayudarte a avanzar sin contratiempos.