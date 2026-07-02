América Latina rompe récords turísticos

El turismo en Centroamérica y Sudamérica registrará una aceleración histórica durante 2026, superando la media internacional gracias a su resiliencia geopolítica e inversión en conectividad. Por lo que se convertirán en el gran imán de la temporada.

El panorama de los viajes internacionales está cambiando de rumbo y los datos de Oxford Economics para el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) muestran un futuro prometedor para las regiones de América Latina.

Primero es indispensable destacar que las proyecciones indican que el mundo de los viajes y el turismo aportará la impresionante cifra de $12 billones de dólares a la economía global este año, lo que equivale al 9.9 % o del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y se traducirá en 376 millones de empleos.

Resiliencia que genera estabilidad

Mientras que el PIB de la industria turística en la porción central y sur del continente americano se elevará un 4.1 % durante este periodo, dejando atrás la estimación media global que se situaba en un 3.2%. El dato más revelador corresponde al gasto de los viajeros de otros continentes al visitar tierras americanas, que se elevará un 7.8 %, superando por mucho el 3.7 % del promedio mundial.

Ubicación privilegiada

Gracias a que la región presenta una menor exposición a los conflictos geopolíticos que actualmente impactan las rutas de tránsito en Oriente Medio, atrae la atención de los grandes emisores de viajeros hacia destinos americanos más estables y asequibles.

Mercados con mayor aceleración

La lista de los destinos que marcarán la pauta por el notable incremento de sus indicadores económicos sectoriales incluye los siguientes mercados:

La economía de Ecuador presentará un empuje sobresaliente del 11.6 % en su actividad productiva de hospitalidad.

El mercado de Bolivia escalará un 10.3 %, apoyado en un deslumbrante 25.8 % de aumento en compras de turistas extranjeros.

Panamá subirá un 8.4 % junto a una expansión del 8.9 % en el gasto de su turismo receptivo.

La industria turística de Guatemala ascenderá un 6.1 % en su aporte total y recibirá un 9.3 % más de ingresos provenientes de viajeros internacionales.

El territorio de Colombia se elevará un 5.7 % demostrando la gran consolidación de su estrategia de marca país.

El PIB de Argentina crecerá un 4.9 % apuntalado por el turismo de placer y de negocios.La potencia de Brasil registrará un avance del 2.1 % en conjunto con un 3 % de aumento en transacciones de trotamundos internacionales.

Bajo estas premisas para Latinoamérica el panorama se vislumbra desde un ángulo optimista con la consolidación de 18,5 millones de puestos de trabajo, representando el 8.3 % del empleo total regional, según cifras de la última investigación de WTTC.