¿Cuánto cuesta la visa americana en 2026 y cuáles son los requisitos?

Si dentro de tus planes de viaje para 2026 está visitar Estados Unidos por turismo, negocios o una visita corta, es indispensable tramitar la visa americana de no inmigrante tipo B1/B2. Este documento permite estancias temporales y es uno de los trámites más solicitados por viajeros mexicanos.

El proceso para obtener la visa americana se mantiene bajo lineamientos oficiales del gobierno de Estados Unidos y requiere cumplir con requisitos específicos, además del pago de una tarifa establecida. Es importante tener en cuenta que este pago no garantiza la aprobación, ya que corresponde únicamente a la revisión administrativa del expediente.

¿Cuánto cuesta la visa americana en 2026?

De acuerdo con información oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, en 2026 la tarifa para la visa americana B1/B2 es de $185 dólares. Al tipo de cambio promedio, este monto equivale aproximadamente a 3 mil 300 pesos mexicanos, aunque puede variar según la cotización del día.

Además, desde 2025 se contempla la aplicación de un cargo adicional conocido como Visa Integrity Fee. Este monto no sustituye la tarifa de solicitud y solo se cobra en caso de que la visa sea aprobada y emitida. Por esta razón, durante 2026 el costo final de la visa americana podría ser mayor.

Es importante considerar que la tarifa de solicitud no es reembolsable, incluso si la visa es negada, ya que el pago cubre únicamente el proceso de evaluación.

Requisitos para tramitar la visa americana B1/B2

Para solicitar la visa americana en 2026, los requisitos generales son los siguientes:

Pasaporte vigente , con al menos seis meses de validez posteriores a la estancia prevista en Estados Unidos.

, con al menos seis meses de validez posteriores a la estancia prevista en Estados Unidos. Formulario DS-160, llenado en línea y con la hoja de confirmación con código de barras.

Fotografía digital que cumpla con las especificaciones oficiales.

Comprobante de pago de la tarifa de solicitud.

Cita programada para entrevista en la embajada o consulado.

Entrevista consular, en la que se debe demostrar intención de regresar a México, así como solvencia económica y vínculos laborales, familiares o académicos.

El trámite de la visa americana requiere preparación y documentación clara. Contar con la información actualizada permite evitar contratiempos y planear con mayor certeza los viajes a Estados Unidos durante 2026.