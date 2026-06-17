¿Necesitas la visa? Lanzan programa para acelerar entrevistas por $750 dólares

Estados Unidos anunció una prueba piloto que permitirá a ciertos interesados en obtener visas de turismo y negocios acceder a entrevistas consulares en un plazo de hasta 10 días mediante el pago de una tarifa adicional de $750 dólares.

La propuesta, publicada en el Federal Register, contempla una modalidad opcional para quienes gestionen el permiso B1/B2 y busquen adelantar la fecha de su cita ante las autoridades consulares.

El monto establecido se sumará al costo regular de $185 dólares que actualmente cubren los solicitantes de este trámite migratorio.

De acuerdo con información difundida por la agencia AP, la fase de prueba estará vigente del 1 de julio al 31 de diciembre y se aplicará inicialmente en representaciones diplomáticas y oficinas consulares seleccionadas, cuyos nombres aún no han sido dados a conocer por el gobierno estadounidense.

¿Cómo operará el esquema de citas prioritarias?

La dependencia federal precisó que el cobro extra permitirá a los usuarios acceder a una reunión consular en un lapso máximo de 10 días, siempre que exista disponibilidad en las sedes participantes.

Los funcionarios también informaron que la relación de embajadas y oficinas donde estará habilitada esta modalidad será publicada antes de su entrada en vigor.

Asimismo, aclararon que la cuota complementaria únicamente facilita el acceso más rápido al proceso de atención y no asegura la expedición ni la autorización del documento.

Según AP, la medida forma parte de las acciones impulsadas para disminuir los periodos de espera registrados en diversos países para obtener permisos de ingreso a territorio estadounidense.

Aunque esta fase experimental concluirá inicialmente a finales de 2026, las instancias responsables analizarán su permanencia con base en el interés mostrado por los usuarios y los resultados alcanzados durante su ejecución.