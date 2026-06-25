Expedia revela cómo la conectividad impulsa los ingresos y la eficiencia de los hoteles

La transformación digital sigue ganando terreno en la industria hotelera y Expedia destaca un elemento que cada vez tiene mayor peso en el desempeño de los establecimientos: la conectividad.

Un nuevo estudio global de Expedia Group concluyó que los complejos que utilizan herramientas completas de conectividad logran mejores resultados en ingresos, operaciones y gestión de inventario.

La investigación tomó como base las respuestas de mil 500 responsables de la toma de decisiones de hoteles en seis mercados. El análisis comparó propiedades con conectividad total, conectividad básica y aquellas que aún operan sin este tipo de tecnología.

Expedia identifica beneficios directos en ingresos hoteleros

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la relación entre conectividad y rentabilidad. De acuerdo con Expedia, el 81 % de las propiedades completamente conectadas aseguró que esta tecnología mejoró indicadores como la ocupación, la tarifa diaria promedio (ADR) o los ingresos por habitación disponible (RevPAR).

En contraste, el 52 % de los hoteles con conectividad básica reportó mejoras en estos mismos indicadores. Además, el 83 % de los establecimientos con sistemas avanzados considera que una mejor conectividad impacta de forma positiva en sus resultados comerciales.

Estos datos reflejan cómo la automatización y la integración tecnológica ayudan a optimizar la distribución hotelera en un entorno donde cada vez existen más canales de reservación.

Menos trabajo manual y más eficiencia operativa

El estudio también reveló que la conectividad permite reducir tareas administrativas. El 81 % de los responsables de hoteles completamente conectados afirmó que trabajar con proveedores especializados disminuyó la fricción operativa y el trabajo manual.

Por otro lado, cerca del 74 % de las propiedades sin ella continúa realizando de forma parcial o totalmente manual las actividades relacionadas con agencias de viajes en línea (OTA).

En contraste, aproximadamente la mitad de los hoteles con conectividad avanzada ya opera estos procesos de forma automatizada, lo que libera tiempo para otras áreas estratégicas del negocio.

Chris Hodges, vicepresidente de conectividad global y soluciones para socios de Expedia Group, explicó que la distribución de viajes se ha vuelto más compleja debido al crecimiento de los canales de venta. Según el directivo, la automatización permite optimizar operaciones, reducir carga laboral y mejorar la rentabilidad.

Mayor control sobre tarifas y disponibilidad

Otro beneficio identificado por Expedia es la velocidad para actualizar información en distintos canales de venta. El 95 % de los hoteles completamente conectados aseguró que los cambios de tarifas y disponibilidad se reflejan en menos de 15 minutos.

Además, las propiedades sin conectividad presentan más riesgos operativos. Entre ellos destacan problemas de sobreventa por discrepancias en inventario y retrasos en la transmisión de reservaciones.

A pesar de estas ventajas, algunos hoteles todavía muestran reservas para adoptar este tipo de soluciones. El 32 % teme perder control sobre precios e inventario, mientras que el 25 % menciona limitaciones tecnológicas o falta de recursos especializados.

Para facilitar esta transición, Expedia anunció una estrategia basada en incorporación, gestión y optimización autónoma. El objetivo es que más hoteles puedan acceder a herramientas tecnológicas que reduzcan la complejidad operativa y mejoren su desempeño comercial en un mercado cada vez más competitivo.