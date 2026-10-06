10 destinos más preparados en el mundo para el turismo

El reporte TTDI 2026, desarrollado junto a Zurich Insurance Group, mide las condiciones que garantizan un crecimiento turístico sostenible. Japón, Estados Unidos y España encabezan el listado de las diez naciones con mejor infraestructura y gestión del destino.

¿Sabes qué mide el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo? No es una métrica de popularidad o de satisfacción del visitante. Evalúa la preparación de las economías para que el turismo genere valor duradero y resista perturbaciones. No cuestiona qué destino recibe más visitantes, sino qué economía está mejor preparada para que el turismo crezca de forma sostenida y resista las crisis.

No es una guía

Es más bien una evaluación que cataloga 110 economías mediante 17 pilares y 102 indicadores agrupados en cinco dimensiones: entorno propicio, política turística, infraestructura y servicios, recursos turísticos y sostenibilidad.

El informe es desarrollado por el Foro Económico Mundial en colaboración con Zurich Insurance Group, se ha convertido en una referencia para gobiernos y empresas que necesitan entender no cuántos turistas llegan, sino la capacidad de la infraestructura, los sistemas, la fuerza laboral y las políticas para sostener el incremento del turismo y resistir perturbaciones.

10 líderes globales

Se ha convertido en una herramienta que evalúa la facultad de un país para distribuir el flujo de viajeros, proteger sus activos y recuperarse rápidamente tras eventualidades geopolíticas o climatológicas, aspectos clave para la rentabilidad de las inversiones turísticas a largo plazo. Descubre cuáles son esos países que lideran el ranking 2026:

Japón encabeza la clasificación con 5.27 puntos, por delante de Estados Unidos con 5.23 y España con 5.22. Completan el top 10 Australia con 5.18, Francia con 5.17, Alemania con 5.09, Reino Unido con 5.08, China con 5.00, Suiza con 4.97 e Italia con 4.93.

Las fortalezas del líder

Debes saber que el país nipón recuperó el primer puesto no por construir algo nuevo, sino porque su estrategia de dispersión funciona. Ha logrado que los visitantes salgan de Tokio y Osaka, reduciendo la concentración sin perder volumen ni gasto. Además, tiene una excelente conectividad férrea. Esa capacidad de gestionar el progreso, no solo de atraerlo, es lo que lo llevó a la cima.

Avances en mercados emergentes

El dinamismo del sector muestra que un 92 % de las economías participantes mejoraron su puntuación respecto a 2024, alcanzando un incremento medio general del 2.1 %. No obstante, los saltos más significativos se observan en destinos emergentes. Albania encabeza el crecimiento regional con un avance del 7.0 %, seguida de Vietnam con 6.3 % y Laos con 6.1 %. De igual forma, la región de Asia Pacífico concentra 7 de las 10 economías que registraron las mayores mejoras estructurales del indicador.

La clave

La resiliencia se convierte en el factor que diferencia a los destinos. Conflictos, olas de calor, incendios o fallos digitales interrumpen el flujo con más frecuencia. Quienes planifican de antemano recuperan antes la confianza del viajero y mantienen la competitividad.